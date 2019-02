'Učinio sam sve po protokolu. Nažalost, očekujem sankcije...'

Ravnatelj Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar Jozo Dragić, u kojoj je učenik žigosao učenicu, pročitao je izjavu kojom moli da se ne snima škola.

Rekao je kako, nažalost, za sebe očekuje sankcije.

- Očekujem da snosim krivicu ako je to tako, ali ja sam stvarno učinio sve po protokolu o nenasilju u školi.

- Nisam ja izjavio da je to bila dječja igra, to su djeca meni rekla. Tražili su me da ne zovem ni liječnika ni policiju - rekao je i dodao kako bi sada vjerojatno drugačije postupio.

- Ne bih poštivao njihovu volju - dodao je.

Inspekcija se danas nalazi u školi, a, kako doznajemo, Ministarstvo obrazovanja poslalo je i dodatnog inspektora iz Splita.





