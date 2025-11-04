Učitelji protiv liječnika oko ograničavanja ispričnica: 'Ne mogu to roditelji procjenjivati'

Učiteljska grupa Školska zbornica u otvorenom pismu Koordinaciji hrvatske obiteljske medicine u utorak je izrazila zabrinutost zbog protivljenja liječnika ograničavanju roditeljskih ispričnica, podržavši prijedlog Ministarstva o izmjenama pravilnika. "Kao učitelji i nastavnici koji svakodnevno radimo s učenicima u hrvatskim školama, želimo izraziti duboku zabrinutost zbog vašeg oštrog protivljenja najavi ministra Radovana Fuchsa o ograničavanju broja roditeljskih ispričnica i mogućnosti da roditelji sami opravdaju izostanak djece do tri dana", ističu iz Školske zbornice u pismu KoHOM-u, napominjući kako su svjesni poteškoća u kojima se nalazi zdravstvo jer su neki od njih prisutni i u obrazovnom sustavu.

Smisao ove promjene, ističu, "nije kažnjavanje roditelja ili zatrpavanje liječnika obiteljske medicine dodatnim poslom, nego nužna regulacija koja se pokazala potrebnom zbog široko rasprostranjenog zloupotrebljavanja prava na opravdavanje izostanaka".

Prevelik broj neopravdanih ili sumnjivih izostanaka, napominju, negativno utječe na nastavu, redovitost izvršavanja obveza i uspjeh učenika, narušava radnu disciplinu i otežava učiteljima i nastavnicima planiranje i provođenje kvalitetnog obrazovnog procesa,

Ističu da su učitelji često nemoćni kad roditelji neopravdano ostavljaju djecu kod kuće uz opravdanja koja nisu argumentirana niti povezana sa zdravljem učenika te upozoravaju da se pritom zanemaruje važnost redovitog pohađanja nastave kao temeljnog preduvjeta uspjeha i jednakih uvjeta.

Učitelji poručuju da svaki sustav ima svoju zadaću i odgovornost te ističu da je njihova briga poučavanje djece, a liječnika briga za njihovo zdravlje.

Red se može postići samo jasnim pravilima

"Ne možemo prihvatiti argumentaciju da se određena zdravstvena stanja djece mogu samo tako okarakterizirati kao benigna te u tom smislu odgovornost za prebaciti na roditelje", ističu dodajući da ni oni ne dopuštaju da osobe izvan njihove struke procjenjuju znanje učenika.

Iz Školske zbornice naglašavaju da cilj ograničavanja roditeljskih ispričnica nije nametanje birokratskih prepreka, već sprječavanje zloupotreba koje štete i školi i učenicima.

Smatraju da je nužno uvesti red te da se on može postići samo jasnim pravilima i ograničenjima, kakva postoje i u drugim europskim državama. Podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te pozivaju da se u suradnji sa strukom i svim dionicima pronađe model koji će biti rezultat dogovora, a ne prebacivanja odgovornosti između sustava i roditelja.

Na kraju, apeliraju da liječnici uvaže perspektivu učitelja i nastavnika koji rade školama i imaju neposredan uvid u izazove koje trenutna praksa donosi utvrđivanju i prevenciji velikog broja izostanaka.

"Ova mjera nije protiv roditelja i liječnika obiteljske medicine, nego za dobrobit djece i njihov bolji uspjeh u školi", zaključili su.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih najavilo je izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, kojima će se, uz ostalo, roditeljima ograničiti mogućnost opravdavanja izostanaka na najviše dva puta u polugodištu do tri dana.