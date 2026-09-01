Učiteljica je silovala osmaša. Objavili detalje. Našli aplikaciju koja pokreće seksualnu igračku

Bivša učiteljica iz Freehold Borougha u saveznoj državi New Jersey, Allison Havemann-Niedrach, osuđena je na 12 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja petnaestogodišnjeg učenika. Slučaj je u sudnici otvorio i drugo pitanje: kako je osoba koju su u zajednici doživljavali kao posvećenu majku i školsku djelatnicu mjesecima vodila dvostruki život, piše New York Post.

Havemann-Niedrach, četrdesetpetogodišnjakinja iz Jacksona, priznala je krivnju za kazneno djelo teškog seksualnog napada. Sutkinja Jill Grace O’Malley prihvatila je dogovorenu kaznu, ali je pritom odbacila pokušaje da se odnos prikaže kao nešto drugo osim zlostavljanja koje je vodila odrasla osoba. Detalje izricanja kazne i opis načina na koji je, prema sudu, iskorištavala dječakove ranjivosti donosi opširno izvješće lokalnog portala o ročištu u Freeholdu.

Po pravilima New Jerseyja mora odslužiti osamdeset i pet posto kazne, što znači da na uvjetni otpust ne može računati prije nešto više od deset godina. Sud joj je odredio upis u registar seksualnih prijestupnika prema Meganinu zakonu, doživotni nadzor nakon izlaska te dodatnih pet godina uvjetnog otpusta.

Zabranili su joj rad u javnom sektoru i bilo kakav kontakt s dječakom i njegovom obitelji.

​- Ti si njegova trauma. Uništila si ga - rekla je sutkinja O’Malley, obraćajući se optuženici. -

'Uništila si ga'

Prema onome što je izneseno na sudu, upoznala ga je kao zamjenska učiteljica u šestom razredu, a kasnije mu predavala u osmom razredu. Sutkinja je naglasila da je riječ o dobi u kojoj su učenici i dalje snažno oslonjeni na odrasle, osobito u školi koju doživljavaju kao prostor zaštite. Upravo je taj autoritet, zaključio je sud, pretvorila u alat. Navodno je dolazila na njegova sportska događanja, donosila mu hranu i odjeću, a kontakt je prikrivala tako da je u priču uvlačila vlastitu kćer, stvarajući dojam da su “mladi” u vezi. U školskim hodnicima počele su kružiti sumnje; jedan je nastavnik istražiteljima opisao dodirivanje vrata i leđa te ponašanje koje je izgledalo kao otvoreno flertanje.

Zlostavljanje se, prema tužiteljstvu, odvijalo od siječnja do lipnja 2024. godine, u njezinu automobilu, u kući u Jacksonu i u hotelu u East Windsoruu. Istražitelji su izuzeli više od dvadeset i pet tisuća poruka, uključujući eksplicitne fotografije i snimke.

U dokazima se spominje i seksualna igračka povezana s aplikacijom na dječakovom telefonu, što je sud naveo kao dio plana, a ne “trenutak slabosti”.

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'Mislio sam da sam ja kriv'

Žrtva je pred sudom govorila o tome kako je zlostavljanje “ušlo” s njim u srednju školu: teže se koncentrirao, ocjene su mu pale, a povjerenje u ljude se raspalo. Rekao je da se, kad su vršnjaci doznali što se dogodilo, osjećao izloženim upravo onda kad je pokušavao krenuti ispočetka. Sud je čuo i da je razmišljao o suicidu u ljeto 2024.

​- Dvije godine mislio sam da je to moja krivnja. Malo-pomalo shvatio sam da nije - rekao je dječak.

Kad je dodao da joj oprašta, prema izvještajima iz sudnice, Havemann-Niedrach je zaplakala. Njegova majka također je zatražila “pravdu za tu djecu i za te majke”. Optuženica je izgovorila kratku ispriku i rekla da je “dirnuta oprostom”.

Na procjenama je Havemann-Niedrach njihov odnos opisivala kao “trauma bond”, pojam koji se u psihologiji koristi za vezu nastalu kroz zlostavljanje i ovisnost o nasilniku. Sutkinja je, međutim, zaključila da takvo objašnjenje u ovom slučaju služi umanjivanju odgovornosti, jer je odrasla osoba planirala, vodila i prikrivala odnos. U spisima se navodi i da su stručnjaci zamijetili njezinu sklonost da se zadržava na vlastitim dijagnozama i tegobama, umjesto na šteti koju je nanijela.

Havemann-Niedrach je udana i majka dviju kćeri, a prije uhićenja bila je i javno prepoznata u lokalnoj zajednici, uključujući ranije priznanje za angažman. Nakon uhićenja, prema dostupnim navodima, suprug je pokrenuo internetsko prikupljanje pomoći kako bi kćerima “osigurao normalnost” i financirao izvanškolske aktivnosti, uz poruku da će “stajati uz suprugu i djecu” te da ona dobiva mentalnu pomoć. U presudi je sud, uz zatvorsku kaznu, naglasio trajne posljedice: zabranu približavanja žrtvi, doživotni nadzor i trajno udaljavanje iz javne službe.

*uz korištenje AI-ja