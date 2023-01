Učiteljica slobodno vrijeme provodi s bolesnim učenikom

Učiteljica Narcisa Kolar (47) predaje 2. razredu s 25 učenika u koprivničkoj Osnovnoj školi Braće Radić. Među njima je i dvetogodišnji Dominik Udovičić koji boluje od iznimno rijetke i teške bolesti zbog koje ne može dolaziti na nastavu već se školuje od kuće. Ministarstvo je odredilo da učiteljica tjedno dolazi šest školskih sati k Dominiku. No, ona je samoinicijativno broj sati gotovo udvostručila ne tražeći nikakvu naknadu za to. Shvatila je, kaže, da je dodijeljena satnica premala da bi se s učenikom postigao zadovoljavajući rezultat, posebice jer po njenom mišljenju Dominik može i želi savladavati nastavne sadržaje u što većem obimu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Ne radimo po njegovom rasporedu koji je odredio da prirodu ima jednom tjedno ili likovni i glazbeni svaki drugi tjedan. Radim raspored kakav imamo u školi, tako da svaki dan prođemo sve ono što smo taj dan radili u učionici i to ga veseli - kaže Narcisa.

Uz to, učiteljica je htjela povezati Dominika s prijateljima iz razreda.

- Vidjela sam da je Dominik pametno i vrijedno dijete pa sam stoga modificirala program jer je on željan znanja. Pored školskih obveza želio je što više informacija o svojim kolegama koji sjede u školskim klupama, stoga sam se dosjetila da unesem novinu, koju sam nazvala „Svaki tjedan prijatelj jedan“.Svaki tjedan dovedem mu kući po jednog učenika iz razreda da se druže i skupa pišu zadaću - rekla je. Petkom kad je sat razrednika, Dominik ako mu zdravlje dopusti, dolazi u školu gdje se najčešće uključuje u sat likovnog i glazbenog odgoja jer mu to jako koristi.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Na taj način Dominik se osjeća kao dio razreda. Kad može ide s ostalim učenicima na priredbe i ostale vanškolske aktivnosti - kaže Narcisa koja svoje slobodno vrijeme posvećuje Dominiku. Dodala je da sve je sve što radi iz čiste ljubavi.

- Dominik je prekrasno dijete koje je nažalost zakinuto te ne može svaki dan biti u punoj satnici sa vršnjacima. Sretna sam što moj mali doprinos Dominikovo djetinjstvo čini ljepšim i bezbrižnijim i posebno me veseli što se osjeća dijelom razreda iako ne sjedi u školi u školskoj klupi - priznaje učiteljica. Često snima video za vrijeme nastave u školi i šalje Dominiku da i na taj način osjeti atmosferu kao da se nalazi u školskoj učionici.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Susret i druženje s Dominikom me obogaćuje kao osobu i svakodnevno me podsjeća na vrijednost života. Olako shvaćamo život zaboravljajući da je zdravlje najveća vrijednost, a ne materijalna dobra. Stoga pomažem Dominiku da savlada što više gradiva, a on meni da spoznam vrijednosti koje smo gurnuli u stranu, poput zdravlja i pomaganja jednih drugima - poručila je učiteljica.

Nagradu Ponos Hrvatske https://ponoshrvatske.hr/ učiteljica Narcisa dobit će 4. veljače u HRT-ovu Studiju 10. Izravan prijenos možete pratiti na Drugom programu HRT-a u 20 sati. Priče o dobitnicima pratite na 24sata i u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Ponosni pokrovitelji Ponosa Hrvatske su Pevex, Hrvatska pošta, Erste banka, INA, OTP banka, PPD, Končar, Telemach, Fina i Studenac.

Najčitaniji članci