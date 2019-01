Učiteljica za pet: Matematiku je čak djeci učinila zabavnom

Ja sam zanijemila kad su me nazvali i rekli mi da sam nominirana za nagradu Ponos Hrvatske, pitala sam ih da li se to vi šalite sa mnom. Mislila sam da tu nagradu dobiju samo oni koji su nekom na neki način pomogli, spasili život ili slično, otkud da se mene netko sjeti, rekla je Mira Čuvdić, učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Rajić, nedaleko do Novske.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203643 / Učiteljica Mira Čuvidić je Ponos Hrvatske: 'Omogućila sam djeci da uće kroz igru bez muke']

Skromna je i voli svoj poziv iznad svega, a prepoznala je ono što njenim 'Bistrićima', kako ja nazvala svoje pametne glavice u razredu, treba. Igre i znanja - Mira je uspijeva te dvije komponente spojiti.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

– Djeci je danas internet dostupan, na njemu mogu naći svašta, pa sam si onda mislila, zašto to ne pokrenuti u pravom smjeru, da im to bude zabavno i korisno. Malo pomalo sam se samo educirala, usvajala znanje i pretvarala ga u digitalni oblik. Pripremim im kviz, koji može biti iz svakog školskog predmeta, i tako oni se igraju i uče. U biti oni se kroz takvo učenje natječu, u svakom trenutku mogu vidjeti kako stoje u poretku, a na kraju na našoj pametnoj školskoj ploči objavimo poredak. Nemam Facebook, a umjesto da provodim slobodno vrijeme na toj društvenoj mreži ja ga koristim za pripremu zadataka za svoje učenike – rekla je učiteljica na kraju kviza iz hrvatskog jezika u kojemu su njeni bistrići prepoznavali nepravilno ispisane riječi sa slovima Č i Ć.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Djeca kroz igru uče

Kada je učiteljica najavila kviz iz matematike u razredu je zavladalo oduševljenje.

- Da se ne bi pogrešno shvatilo mi nismo odustali od knjige, radne bilježnice, dakle od onog uvjetno rečeno starog načina, samo smo ovim digitalnim oblikom djeci omogućili da kroz igru uče. Oni to to mogu raditi i kod kuće, ja ih pratim i vidim što rade, za sebe kažem da sam Big Brother, koji sve vidi. Na ovaj način vidim što ih muči, pa tome posvetimo više pozornosti dok to

ne savladaju. Mogu pratiti individualno svako dijete i prilagoditi se njemu i njegovom stupnju znanja, otkriti prave talente u pojedinim oblastima. Ali nikako ne preporučujem da ovu digitalnu metodu dnevno koriste više od sat vremena, to vrijedi i za mobilne telefone koji danas mogu odraditi sve što i klasična računala - kaže Mira.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Njene kolegice Antonela Matajić, nastavnica matematike i Naj Kovačević, nastavnica informatike o učiteljici ispred vremena govore sve najbolje, ne samo kao o prosvjetnoj radnici, već i osobi koja je spremna u svakom trenutku pomoći.

- Kada sam se zaposlila u školi Mira mi je nesebično pomagala dok se nisam snašla, to je divna osoba - rekla je nastavnica Antonela, dok je njena kolegica Maja rekla da je nagrada Ponos Hrvatske otišla u prave i zaslužene ruke.

Njih tri za sebe kažu da su Dream Team, s čime se svi slažu u školi.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Posvećena naprednim ,ali i učenicima koji trebaju dodatnu pomoć

Osnovna škola Rajić, u kojoj radi učiteljica Mira, nalazi se na samom istočnom dijelu Sisačko-moslavačke županije koja je njen osnivač. Trenutno školu pohađa 159 učenika, razmještenih u 8 razrednih odjela, četiri u razrednoj i četiri u predmetnoj nastavi. Škola je izvrsno opremljena IT tehnologijom i digitalnom opremom koju dosta koriste u redovnoj nastavi.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

- Učiteljica Mira, kako je zovu njeni učenici i roditelji, cijeli svoj životni vijek u školi provela je i još uvijek provodi u nesebičnom davanju svojim učenicima i kolegama. Vrlo radišna u redovitoj nastavi, dopunskoj i dodatnoj ali i u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. S obzorom da škola radi u ruralnoj sredini odavno je shvatila da je učenicima škola osim izvora znanja i mjesto veselja i razonode - kaže o učiteljici Miri Damir Blažeković,ravnatelj OŠ Rajić

Osim u redovnoj nastavi u kojoj ima i status mentora, jako puno vremena, truda i energije učiteljica troši u radu s naprednim, ali i s učenicima koji imaju poteškoće u učenju.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Sve što radi, radi - besplatno

Izradila je bezbroj nastavnih listića, vježbenica, zadataka i svih drug nastavnih metoda i načina rada s učenicima pa možemo reći da je u pravom smislu učiteljica koja radi po mjeri djeteta. Sve svoje materijale koje izrađuje već godina nesebično dijeli sa svojim kolegama učiteljima, učiteljima u drugim školama pa tako i kolegama učiteljima u bolnicama koji rade s bolesnom djecom i specijaliziranim ustanovama za rad s učenicima s teškoćama. Trenutno je u jednom projektu s Dječjom bolnicom u Zagrebu. Njen rad odavno je prešao okvire škole jer putem interneta i raznih sličnih mogućnosti materijal idu i izvan Hrvatske.

Sve to učiteljica radi bez ikakve naknade i li ostvarenja bilo kakve materijalne koristi.

Djevojčice u Africi učile po Mirinom modelu

Metoda učenja uz igru koristeći napredne digitalne tehnologije, izašle su izvan granice Hrvatske i to u daleku Afriku. Naime, dvije djevojčice podrijetlom iz Hrvatske koje žive u Gani zahvaljujući učiteljici Miri uče gradivo kao i njeni bistrići u Rajiću.

- Kada je jedna od djevojčica krenula i prvi razred osnovne škole, a to je bilo prije osam godina, sada je ona osmi razred, njena majka je tražila mogućnost da njeno dijete bude putem interneta u vezi s nastavnim planom i programom u Hrvatskoj. Javila sam joj se i rekla da to ne postoji, ali da ja imam nešto što bi u 90 posto bilo ono što bi trebalo dijete znati. Objasnila sam majci o čemu se radi, no bio je problem korisnički identitet CARNeta, no, i to sa s njima riješila i dijete je u Africi dobilo svoj korisnički identitet i kroz kvizove i rješavanje zadataka djevojčica je prošla sve isto kao što su i naša djeca ovdje. Čak je bila došla na neko vrijeme živjeti u Hrvatsku, pohađala je školu i sve savladala s odličnim uspjehom. Poslije se vratila u Afriku, a poslije je istu stvar napravila i njezina mlađa sestra - priča nam učiteljica sretna što je mogla pomoći.

Mira Čuvdić će nagradu Ponos Hrvatske dobiti 1. veljače u zagrebačkom Plaza event cetru (bivši Hypo) uz izravan prijenos na Drugom programu HRT-a u 20 sati. Reportaže o dobitnicima možete pratiti radnim danom u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".