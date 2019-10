Ucjenjivači iz Vlade: Na vlasti im se mili, ali baš se i ne vole

HNS ima problem s HDZ-om, kaže nam sugovornik iz samog vrha HNS-a, jer ne zna s kim može pregovarati - jedan dio HDZ-a je za izbore, a drugi, pak, protiv.

- Problem je u HDZ-u. Oni moraju sjesti i dogovoriti se što žele - izbore ili da zadnju godinu mandata provedu u miru. Znam provjereno da dio stranke vuče za izbore, dok je premijer Andrej Plenković protiv njih. To vam garantiram - kaže nam sugovornik iz vrha HNS-a i dodaje kako je siguran da će glasovanje o državnom proračunu za 2020. godinu prolongirati za sedam dana kako bi se na kraju ipak uspjeli dogovoriti.

Svjestan je, kaže, i činjenice da iz Vlade puštaju informacije kako je Plenković spreman ići na izbore samo kako bi njih (HNS) na neki način preplašili. HDZ, kaže, mora odlučiti želi li izbore ili ne. Ako odluči da se ide na izbore, onda će se ići. Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju da se HNS-ov ministar graditeljstva Predrag Štromar neće pojaviti na sjednici Vlade kad se bude izglasavao proračun, naš sugovornik to je pokušao demantirati, ali ne do kraja. Naime, nije znao reći kako će Štromar postupiti, što je i logično, jer on nije Štromar. Pa tako nije ni znao reći koju od tri opcije će izabrati Štromar: prva je da će se pojaviti na sjednici i glasovati za proračun, druga je da će se pojaviti i glasovati protiv proračuna i treća je da se uopće neće pojaviti.

- Sve opcije su otvorene - na kraju nam je nevoljko rekao naš sugovornik. No ta informacija je vrlo važna jer će ona odrediti budućnost koalicijske Vlade. Naime, kako je 24sata rečeno iz samog vrha Vlade, ako Štromar i Blaženka Divjak budu protiv proračuna, premijer Andrej Plenković ih istog trena, po principu Mosta, razrješuje dužnosti i oni izlaze iz Vlade. Isto će biti, saznajemo, i u slučaju da se Štromar ne pojavi, no ako pošalje državnog tajnika koji će glasovati za proračun te da i Divjak glasuje za proračun, onda se, kaže, stvari mijenjaju.

- Kako god okrenete, premijer Plenković je u win-win situaciji. Njemu je samo važno da prođe proračun, odnosno da ga Sabor izglasa, i to će se na kraju dogoditi jer će imati glasove manjina i Bandićeve ‘žetončiće’. Plenković je definitivno siguran na vlasti ako proračun prođe, i to sve do izbora - govori nam sugovornik iz vrha HDZ-a blizak Plenkoviću. Što se tiče ministrice Divjak, ona je postala prava heroina HNS-a. Žena koja se ne boji nikoga, uporna je i tvrdoglava, zamjerila se Crkvi i nakladnicima te na tome dobivala simpatije lijevih glasača.