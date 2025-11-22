Udala se kćer Marina Miletića

Ljudi moji, starija moja kćer, Marta moja mi se udala! Neka ih Bog dragi čuva! Hvala vam svima koji ste uz nas! I mama s Neba se s nama danas raduje, ponosno je objavio Marin Miletić, zastupnik Mosta u Hrvatskom saboru.

- Hvala svima koji ste nam bili podrška kada smo mi prolazili naše najveċe kušnje. Lomili su nas, ali slomiti se nismo dali. Hvala mojoj Kristini što me podigla i što je moja stijena, hvala mlađoj mojoj Luciji... Enricu, Borisu i Snježani, cijeloj obitelji. Antoneli i Antoniju na svemu hvala! Neka nas dobri Bog i dalje čuva i vodi gdje On hoće. Hvala i velečasnom Mrakovčiću, predivan obred, pjevačima, svima - nastavio je.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Marin je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti. Zajedno su bili još od srednje škole. Njegove kćeri, prema objavama, u dobrim su odnosima s njegovom sadašnjom djevojkom Kristinom s kojom je u vezi od 2022. godine.