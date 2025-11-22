Udala se kćer Marina Miletića

Obavijesti

Saborski zastupnik Marin Miletić je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti

Ljudi moji, starija moja kćer, Marta moja mi se udala! Neka ih Bog dragi čuva! Hvala vam svima koji ste uz nas! I mama s Neba se s nama danas raduje, ponosno je objavio Marin Miletić, zastupnik Mosta u Hrvatskom saboru.

- Hvala svima koji ste nam bili podrška kada smo mi prolazili naše najveċe kušnje. Lomili su nas, ali slomiti se nismo dali. Hvala mojoj Kristini što me podigla i što je moja stijena, hvala mlađoj mojoj Luciji... Enricu, Borisu i Snježani, cijeloj obitelji. Antoneli i Antoniju na svemu hvala! Neka nas dobri Bog i dalje čuva i vodi gdje On hoće. Hvala i velečasnom Mrakovčiću, predivan obred, pjevačima, svima - nastavio je.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Marin je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti. Zajedno su bili još od srednje škole. Njegove kćeri, prema objavama, u dobrim su odnosima s njegovom sadašnjom djevojkom Kristinom s kojom je u vezi od 2022. godine.

