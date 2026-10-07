Udar na Putinov rođendan: Novi žestoki ruski napada na Kijev, ubijene dvije osobe...

U ukrajinskom glavnom gradu Kijevu u srijedu su poginule dvije osobe u najnovijem valu gotovo svakodnevnih napada Rusije na Ukrajinu. U napadima su oštećene i gradske zgrade te skladišta.

Dva tijela pronađena su nakon što je zračni napad izazvao požar u garažnom kompleksu, objavio je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.

U gradu su se čule eksplozije, javio je svjedok Reutersa.

U odvojenim zračnim napadima na jugoistočni grad Dnjepar oštećen je industrijski objekt, dok su u Zaporižju stradali objekti prometne infrastrukture, a u Kremenčuku stambene zgrade, priopćili su regionalni dužnosnici na Telegramu.