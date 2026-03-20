Trump zasad ne pokazuje nikakvu zabrinutost zbog pada standarda u brojnim zemljama. On je samo očajan zbog činjenice da mu nitko ne želi pomoći
UDAR TRUMPFLACIJE Benzinske su tek početak. Trumpu leđa okreću i najbliži saveznici!
Ovo nije naš rat, poručila je Europa američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji pokušava okupiti saveznike da mu pripomognu u rješavanju gorućeg problema blokade Hormuškog tjesnaca, ključnog u transportu nafte iz zemalja Bliskog istoka koji je blokirao Iran nakon izraelsko-američkih napada na njihovu zemlju. Zbog operacije “Epic Fury” (epski bijes, prev.) svijet je gurnut u krizu koja prijeti urušavanjem globalne ekonomije i valom inflacije, a Trumpu leđa ne okreće samo međunarodna zajednica, leđa mu okreću i neki najodaniji ljudi iz vlastite administracije.
