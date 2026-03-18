Glasnogovornik službe za spašavanje iz zraka Rega potvrdio je sudjelovanje helikoptera u operaciji, ne iznoseći dodatne detalje. Švicarski list 20 Minuten piše da je u nesreći ozlijeđena najmanje jedna osoba
NAJMANJE JEDAN OZLIJEĐENI
Udar vjetra srušio gondolu u Švicarskoj, helikopter u akciji
Nakon pada gondole niz snježnu padinu zbog snažnog vjetra u srijedu je u tijeku akcija spašavanja na švicarskom skijalištu Engelberg.
Glasnogovornik službe za spašavanje iz zraka Rega potvrdio je sudjelovanje helikoptera u operaciji, ne iznoseći dodatne detalje. Švicarski list 20 Minuten piše da je u nesreći ozlijeđena najmanje jedna osoba.
Pad kabine žičare dogodio se oko 11 sati u skijalištu Engelberg u središnjoj Švicarskoj, a operaciju otežavaju vjetrovi koji i dalje pušu brzinama do 84 kilometara na sat, prenose švicarski mediji.
