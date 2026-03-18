NAJMANJE JEDAN OZLIJEĐENI

Udar vjetra srušio gondolu u Švicarskoj, helikopter u akciji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon pada gondole niz snježnu padinu zbog snažnog vjetra u srijedu je u tijeku akcija spašavanja na švicarskom skijalištu Engelberg. 

Glasnogovornik službe za spašavanje iz zraka Rega potvrdio je sudjelovanje helikoptera u operaciji, ne iznoseći dodatne detalje. Švicarski list 20 Minuten piše da je u nesreći ozlijeđena najmanje jedna osoba.

The scene after a gondola crashed in Engelberg
Foto: Romina Amato

Pad kabine žičare dogodio se oko 11 sati u skijalištu Engelberg u središnjoj Švicarskoj, a operaciju otežavaju vjetrovi koji i dalje pušu brzinama do 84 kilometara na sat, prenose švicarski mediji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

