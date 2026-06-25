Novi Zakon o lovstvu izazvao je polemike oko odredbi koje se tiču naknade štete. Oporba ministra proziva zbog prebacivanja tereta naknade šteta na vozače, a Prijatelji životinja žele zabranu trofejnog lova
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Udarili ste divljač autom? Stiže novi Zakon o lovstvu: Prednost 'domaćima', više novca županiji
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Ako udarite divljač vozeći se jednom od cesta u Hrvatskoj, štetu ćete možda morati platiti sami. Ovisi o tome kome se dokaže krivnja, odnosno jeste li vozili nepropisno i prebrzo ili zaista niste mogli izbjeći životinju. Ako se životinja pak našla na cesti jer je bježala od lovaca, odštetu plaća lovoovlaštenik. Ako ste vozili po propisima, a životinja nije izletjela pred vas bježeći od lovaca, sami plaćate svoju štetu, a isto radi i lovoovlaštenik.
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