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Udarili ste divljač autom? Stiže novi Zakon o lovstvu: Prednost 'domaćima', više novca županiji

Piše Laura Šiprak,
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Udarili ste divljač autom? Stiže novi Zakon o lovstvu: Prednost 'domaćima', više novca županiji
Foto: Canva

Novi Zakon o lovstvu izazvao je polemike oko odredbi koje se tiču naknade štete. Oporba ministra proziva zbog prebacivanja tereta naknade šteta na vozače, a Prijatelji životinja žele zabranu trofejnog lova

Ako udarite divljač vozeći se jednom od cesta u Hrvatskoj, štetu ćete možda morati platiti sami. Ovisi o tome kome se dokaže krivnja, odnosno jeste li vozili nepropisno i prebrzo ili zaista niste mogli izbjeći životinju. Ako se životinja pak našla na cesti jer je bježala od lovaca, odštetu plaća lovoovlaštenik. Ako ste vozili po propisima, a životinja nije izletjela pred vas bježeći od lovaca, sami plaćate svoju štetu, a isto radi i lovoovlaštenik. 

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