U Zadru dva mladića poginula, kod Ploča auto udario u kamion

Muškarac (47) teško je ozlijeđen u ponedjeljak popodne te se oporavlja u KBC-u Split nakon prometne nesreće u mjestu Baćina kraj Ploča.

Kako je javila PU dubrovačko-neretvanska, 47-godišnjak je vozio cestom D-8 iz smjera Ploča u pravcu Gradca.

- Izlaskom iz desnog zavoja, izgubio je nadzor nad vozilom i prešao na suprotnu kolničku traku gdje je prednjim dijelom vozila udario u prednji lijevi dio teretnog vozila dubrovačkih registracijskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 36-godišnjak - napisali su iz policije.

Nakon udara, kojim je odlomio prednji lijevi kraj kamiona, auto se odbio i na kraju zaustavio na zemlji van ceste. U pomoć su došli lokalni vatrogasci koji su ga izvukli i predali Hitnoj pomoći. Stanje je bilo teško te ga je od Ploča do Splita prevezao.

Ta dionica državne ceste D-8 bila je zatvorena za sav promet u vremenu od 17.05 do 20.50 sati kada je završio očevid.

U Zadru poginula dva mladića

Četiri mladića sletjela su autom u more kod Gradskog mosta u Zadru u noći s ponedjeljka na utorak. Dvoje su smrtno stradali, a dvoje su prevezli u OB Zadar.

POGLEDAJTE VIDEO: Četiri mladića sletjela su autom u more kod Gradskog mosta

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz PU zadarske poslali su izvanredno priopćenje o prometnoj nesreći:

Sinoć oko 23,15 u Zadru na Liburnskoj obali došlo je do prometne nesreće kada je 20-godišnji vozač upravljao vozilom marke Audi, zadarskih registarskih oznaka te dolaskom u blizinu ribarnice, brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju na kolniku uslijed čega dolazi do zanošenja i rotacije automobila koji udara u rubnjak te se odbija i prednjim dijelom automobila udara u rasvjetni stup. Nakon toga vozilo nastavlja nekontroliranu vožnju i prednjim dijelom automobila udara u metalni vez te metalnu zaštitu obale i slijeće u more na dubinu od 8 metara.

Na mjestu događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik te policijski službenici ronioci koji su iz mora izvukli automobil. U vremenu od 23,30 do 02,35 sati Liburnska obala bila zatvorena za sav promet.

Prilikom prometne nesreće u vozilu su se nalazile 4 muške osobe, 2 osobe u dobi od 20 i 17 godina su smrtno stradali, dok su 22-godišnjak i 17-godišnjak kolima HMP prevezeni u OB Zadar.

Teška nesreća i u Rijeci

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke. Obilazak je državnom cestom DC3, javlja HAK.