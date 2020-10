Ovo je strašno! Pješaka udario auto, dok je ležao ozlijeđen, netko ga je još i opljačkao

Iako ga je prvi uočio 35-godišnji muškarac iz Jarmine, on mu nije niti pomogao niti pozvao Hitnu pomoć i policiju; on ga je odlučio opljačkati. Pregledao mu je džepove i ukrao novčanik te potom i otišao

<p>Bez imalo sućuti prema teško ozlijeđenom pješaku koji je pao onesviješten u kanal nakon što ga je na cesti udarilo vozilo, 35-godišnjak iz Jarmine iskoristio je činjenicu da u blizini nema nikoga i ukrao je ozlijeđenom novčanik s novcem i dokumentima.</p><p>Sve se dogodilo 19. rujna na cesti između Vinkovaca i Tovarnika oko 18 sati kada je cestom, kojom se kretao 57-godišnji pješak, naišao kombi kojime je upravljao 65-godišnjak iz Tovarnika.</p><p>On je vozio neprilagođenom brzinom, nije na vrijeme na cesti uočio pješaka, i udario ga je prednjim desnim dijelom vozila. Iako je shvatio da je udario čovjeka, vozač je pobjegao sa mjesta nesreće. Nesretni pješak pao je u odvodni kanal i izgubio svijest. Tu je nepomično ležao neko vrijeme.</p><p>Iako ga je prvi uočio 35-godišnji muškarac iz Jarmine, on mu nije niti pomogao niti pozvao Hitnu pomoć i policiju; on ga je odlučio opljačkati. Pregledao mu je džepove i ukrao novčanik te potom i on otišao s mjesta nesreće. Sljedeći koji je naišao kasnije bio je 57-godišnjak iz Ilače koji je prolazio automobilom pored mjesta nesreće i u kanalu uočio onesviještenu i ozlijeđenu osobu.</p><p>Tek je on pozvao Hitnu pomoć i policiju. Ozlijeđeni je pješak prevežen u bolnicu, a kako kod sebe nije imao nikakve dokumente, policija je trebala prvo utvrditi njegov identitet te potom što mu se dogodilo.</p><p>Dva dana kasnije otkriven je vozač koji je udario pješaka, a tek neki dan u pritvoru se našao i 35-godišnji pljačkaš protiv kojega je podnešena kaznena prijava za tešku krađu. Kazneno je prijavljen i vozač i to za dva kaznena djela – izazivanje prometne nesreće i nepružanje pomoći ozlijeđenom u prometu.</p>