Udario ženu na zebri u Zagrebu

Zagrebačka policija dobila je u četvrtak u 18.16 sati dojavu o prometnoj nesreći na križanju Samoborske ceste i ulice Pijavišće. Kako je pokazao očevid, vozač (62) vozio je Daciu Samoborskom cestom u smjeru zapada. Došao je do pješačkog prijelaza gdje je prelazila pješakinja (52) te ju je udario i odnio automobilom. Ozlijeđena žena pala je na cestu te je pozvana Hitna pomoć.

Prevezli su je u KBC Sestre Milosrdnice, no njezine ozljede zasad nisu okvalificirane.

Bude li teže ozlijeđena, vozača čeka kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.