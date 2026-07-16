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UŽAS

Udario ženu na zebri u Zagrebu

Piše Bogdan Blotnej,
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Udario ženu na zebri u Zagrebu
Foto: snimio čitatelj 24sata
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Žena (52) i dalje se oporavlja u bolnici nakon što je na nju u srijedu poslijepodne na zapadu Zagreba naletio automobil. Istraga je u tijeku

Zagrebačka policija dobila je u četvrtak u 18.16 sati dojavu o prometnoj nesreći na križanju Samoborske ceste i ulice Pijavišće. Kako je pokazao očevid, vozač (62) vozio je Daciu Samoborskom cestom u smjeru zapada. Došao je do pješačkog prijelaza gdje je prelazila pješakinja (52) te ju je udario i odnio automobilom. Ozlijeđena žena pala je na cestu te je pozvana Hitna pomoć.

Prevezli su je u KBC Sestre Milosrdnice, no njezine ozljede zasad nisu okvalificirane.

Bude li teže ozlijeđena, vozača čeka kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.

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