U dnevničkim zapisima ne skriva svoje hrvatstvo, za negativnosti u Jugoslaviji krivi i Srbe, ali glavni su mu trn u peti masoni i komunisti, čiji utjecaj na hrvatsko društvo smatra pogubnim
UDBA o Stepincu: Paranoik koji je živio u strahu od masona...
Najvažniji dokumenti o blaženom Alojziju Stepincu i dan danas nalaze se pod najmanje sedam ključeva na Kaptolu i u Rimu. No dio dokumenata ipak pomalo postaje dostupan javnosti. Vatikan je u ožujku 2020. otvorio arhiv pape Pia XII., a 2017., zahvaljujući inicijativi Mosta, javnosti su postali dostupni Udbini arhivi u Hrvatskom državnom arhivu.
