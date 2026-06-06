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Nakon potvrđene optužnice

Udruga Adela zbog slučaja osječkog ginekologa prozvala institucije: Godinu i pol čekanja!

Piše Ivan Jukić,
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Udruga Adela zbog slučaja osječkog ginekologa prozvala institucije: Godinu i pol čekanja!
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL, ePodravina.hr

Udruga Adela razapela je institucije zbog Topolovca: nakon osude za silovanje i nove prijave, liječnik je mjesecima radio s pacijenticama. Pravda, kažu, kasni predugo

Nakon što je potvrđena optužnica protiv osječkog ginekologa Zlatka Topolovca u novom predmetu koji se odnosi na sumnju u bludne radnje, oglasila se Udruga Adela, oštro kritizirajući postupanje institucija tijekom cijelog slučaja. Podsjetili su kako je Topolovec još u veljači 2024. godine nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice tijekom ginekološkog pregleda, no unatoč tome nastavio je raditi i imati pristup pacijenticama.

Iz Udruge navode kako su mjesecima upozoravali KBC Osijek, Ministarstvo zdravstva i Hrvatsku liječničku komoru, tražeći odgovore na pitanje zašto liječnik i dalje radi s pacijenticama.

- Tek nakon nove prijave u rujnu 2024., zbog sumnje na bludne radnje, Topolovec je priveden i tek tada je dobio otkaz u KBC-u Osijek. Dakle, sustav se pokrenuo tek kad je još jedna žena u teškoj situaciji smogla snage i hrabrosti prijaviti ga - poručili su.

Posebno ih zabrinjava činjenica da je potvrda optužnice stigla gotovo godinu i pol nakon prijave.

- Godinu i pol. Za ovu ženu, za sve žene koje prijave nasilje ovo je iscrpljivanje. Opet u nadi da ćemo odustati. Ali, ne brinite, nećemo - navode iz Adele.

U objavi su ustvrdili kako institucije nisu reagirale na vrijeme te da se žrtvama šalje loša poruka.

- Ravnateljstvo bolnice nije zaštitilo pacijentice na vrijeme. Liječnička komora nije zaštitila pacijentice na vrijeme. Sudski sustav sada pokazuje da ni pravda ne dolazi na vrijeme. A pravda koja dolazi prekasno često više izgleda kao retraumatizacija nego pravda - napisali su.

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Dodaju kako se i dalje pitaju je li dugotrajnost postupka slučajnost ili obrazac ponašanja.

- Sustav savršeno funkcionira kad treba zaštititi sebe i moćnike. Ali nećemo šutjeti zbog žena koje su imale, koje imaju i koje će imati hrabrosti govoriti onda kada su institucije mogle i trebale djelovati, a nisu - zaključili su iz Udruge Adela.

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