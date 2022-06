Udruga Hrvatska mati vodi 90 djece na ljetovanje: 'Idem na more, tamo ću steći prijatelje’

Patrik Jandriček Iz Hruševca Kupljanskog danas ima 13 godina i završava 6. razred Osnovne škole “Vinko Bek”. Javnost je prvi put o njemu doznala još kad se rodio jer je bio jedino dijete u Hrvatskoj rođeno s vrlo rijetkom i teškom anomalijom. Rođen je bez očnih jabučica. Prošao je već nekoliko operacija, koje su bile neophodne kako bi mu se glava normalno razvijala. I baš kao i kad smo ga upoznali s dvije godine, još ga zanima glazba.

- Jako je muzikalan i sad pohađa i glazbenu školu paralelno s običnom. Odličan je učenik. U budućnosti ga definitivno vidim u muzici - rekla je Patrikova mama Kristina (45).

Za njegov razvoj, osim ustrajnosti i silnog truda, potrebni su rehabilitacija kralježnice, razvoj lokomotornih i mentalnih sposobnosti. Potrebno je pohađanje svih tretmana kojima se to omogućuje, podrška roditeljima i puno novčanih izdataka za nabavku posebnih igračaka i informatičke opreme prilagođene njemu. Odlazak na more za obitelj Jandriček zato je pravi luksuz.

- Najgore mi je to što Patrik uopće nema prijatelje. Nakon škole provodi cijele dane sam u sobi. Velika nam je želja bila da ode na more i da se druži s drugom djecom - rekla je Kristina. Patrik potvrdno kima glavom i smije se. Kaže da se jako veseli odlasku na more. Udruga Hrvatska mati 1. lipnja ove godine pokrenula je humanitarnu akciju pod nazivom “Ljetovanje za djecu višečlanih obitelji”, koju je odobrio gradski ured. Prikupili su novac za organizirano ljetovanje u Novom Vinodolskom za 90-ero djece iz višečlanih obitelji koja zbog teške ekonomske situacije nisu išla na more, djece s intelektualnim poteškoćama, djece s određenim stupnjem invaliditeta te četvero djece iz Ukrajine.

Među njima je i Patrik, koji se veseli stjecanju novih prijatelja i nezaboravnom ljetovanju koje ga čeka u kolovozu.

Ljiljana Dragić, predsjednica udruge, potvrdila je da su prikupili oko 30.000 kuna, a akcija traje do 15. kolovoza.

- Na more vodimo djecu od 6 do 18 godina, i to u dvije skupine od po 45 djece. Idu bez roditelja i o njima ćemo se brinuti ja i ostali članovi udruge. S Patrikom će, zbog izuzetno kompliciranog stanja, ići mama. Veselimo se zajedničkom ljetovanju - rekla je Ljiljana.

