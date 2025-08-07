Lađari iz Komina imaju 16 odličja u 27 maratona. Pripremaju se 7 mjeseci, treniraju do 1 ujutro... Sve će kulminirati u ovu subotu na 28. Maratonu lađa koji se vesla od Metkovića do Ploča, 22,5 kilometara
Udruga lađara Gusari iz Komina vladari su Neretve, a u subotu će pokušati osvojiti osmo zlato
Sanjaš kad ćeš ući u lađu, kada ćeš uzeti veslo i zaveslati Neretvom, pa izveslaš Maraton, sanjaš medalju. Kao kad dijete igra nogomet, sanja Real Madrid ili Barcelonu, odnosno Hajduk ili Dinamo. Tako mi svi sanjamo da ćemo veslati za Gusara iz Komina, jer su najbolja ekipa. Kada obučem taj dres i izveslam Maraton, osjećaj je neopisiv, evo i sada se naježim kada pričam o tome - govori nam Petar Družijanić, jedan od lađara ekipe Gusara iz Komin.
