NAJTROFEJNIJI VESLAČI PLUS+

Udruga lađara Gusari iz Komina vladari su Neretve, a u subotu će pokušati osvojiti osmo zlato

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 7 min
Lađari iz Komina imaju 16 odličja u 27 maratona. Pripremaju se 7 mjeseci, treniraju do 1 ujutro... Sve će kulminirati u ovu subotu na 28. Maratonu lađa koji se vesla od Metkovića do Ploča, 22,5 kilometara

Sanjaš kad ćeš ući u lađu, kada ćeš uzeti veslo i zaveslati Neretvom, pa izveslaš Maraton, sanjaš medalju. Kao kad dijete igra nogomet, sanja Real Madrid ili Barcelonu, odnosno Hajduk ili Dinamo. Tako mi svi sanjamo da ćemo veslati za Gusara iz Komina, jer su najbolja ekipa. Kada obučem taj dres i izveslam Maraton, osjećaj je neopisiv, evo i sada se naježim kada pričam o tome - govori nam Petar Družijanić, jedan od lađara ekipe Gusara iz Komin.

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti

Vučić je izjavio kako su se na proslavi čuli ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja".

