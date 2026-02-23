Udruga objavila pismo o Centru Dubrava: 'Mi smo zabrinuti za sigurnost'. Javila se ravnateljica

Udruga Sjena za obitelji djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom objavila je anonimno pismo za koje navodi da su ga poslali djelatnici ustanove na zagrebačkom Jarunu, a u kojem iznose "ozbiljnu zabrinutost zbog sigurnosnih uvjeta, organizacije rada i radno-pravnog statusa zaposlenika u toj ustanovi".

Pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, obraćamo se javnosti povodom ozbiljnih zabrinutosti vezanih uz sigurnosne uvjete, organizaciju rada i radno-pravni status zaposlenika u ustanovi Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, smještenoj na lokaciji Jarun. Nestručnim i neplanskim širenjem socijalnih usluga za koje ne postoje kadrovski i prostorni uvjeti, Centar se pretvara u dom socijalne skrbi u kojem se sustavno uništava sve ono što je ustanova 60-ak godina primjerom dobre prakse predstavljala za djecu s razvojnim teškoćama, diskriminira korisnike/učenike i narušavaju se prava korisnika ostalih usluga i prava učenika na obrazovanje uz stručnu podršku i skrb. Prema informacijama zaposlenika, prostor u kojem Centar djeluje izrazito je skučen i infrastrukturno neprilagođen korisnicima s teškoćama u razvoju, osobama otežanog kretanja te korisnicima u invalidskim kolicima. Smještaj Centra na adresi na Jarunu u arhitektonski neprilagođenim i sigurnosno ugrožavajućim uvjetima trebao je biti kratkotrajan (nekoliko mjeseci), a ulazi već u treću godinu i predviđen je ostanak još 5 - 10 godina. Osim toga što je kretanje unutar zgrade otežano i prostori su neadekvatni za bilo kakve djelatnosti, boravak u njoj je i potencijalno nesiguran. Zgrada je stara, neodržavana i ne ulaže se u obnovu radi sigurnosti učenika/korisnika i djelatnika. Stolarija i elektroinstalacije ugroza su za učenike i korisnike s razvojnim teškoćama te djelatnike. Nastava TZK održava se na otvorenom kad to vremenski uvjeti dopuštaju ili u dvorani obližnje crkve kad je slobodna. Blagovaonica ne zadovoljava prostornim i higijenskim uvjetima. Parking za korisnike nije osiguran. Posebno zabrinjava nedavni incident u kojem je nastavnici pao prozor na glavu, pri čemu je ozlijeđena. Sretnom okolnošću izbjegnute su teže posljedice, no postavlja se pitanje što bi se dogodilo da je do takvog incidenta došlo u prisutnosti učenika ili korisnika s težim teškoćama – ishod je mogao biti fatalan. Unatoč tomu, ni mjesec dana nakon toga nisu poduzete neke mjere provjere sigurnosti i nije sanirana šteta, kao ni u slučaju kad je učenik/korisnik došao u doticaj sa strujnom kutijom. U Centru su, prema dostupnim informacijama, smješteni korisnici s raznolikim teškoćama u razvoju, a učestali su i fizički incidenti među korisnicima koje zaposlenici jedva uspijevaju kontrolirati. Organizacija rada nije usmjerena na sustavnu podršku učenicima i korisnicima. Verbalno i fizičko nasilje se ne sprečava adekvatnim individualnim ili grupnim svakodnevnim radom s korisnicima. Čak ni ponavljajuće verbalno i fizičko nasilje (grebanje i gušenje koje ugrožava život korisnika) nije poticaj za drugačijom organizacijom u pružanju potrebne skrbi. U školi nema stručne službe (osim jednog pedagoga i jednog psihologa na 150 učenika), a psihosocijalne usluge nisu organizirane kao podrška tijekom školovanja. Sve te okolnosti predstavljaju uskratu prava učenika i korisnika na pripadajuću im skrb i ozbiljan rizik za sigurnost učenika, korisnika i zaposlenika. Istodobno, u Centru djeluje i škola s više redovnih programa (upravni referent, ekonomski tehničar, grafički tehničar pripreme, galanterist, krojač, tehničar modelar obuće i kožne galanterije) te pomoćnih programa (pomoćni krojač, pomoćni administrator, pomoćni grafičar za unos teksta). Centar izdaje svjedodžbe sukladno propisima nadležnog ministarstva, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Unatoč tome, prema navodima zaposlenika, ravnateljica Marina Nekić osporava Odjelu odgoja i obrazovanja status škole te nastavnicima uskraćuje prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora za zaposlenike u školskim ustanovama, naglašavajući da je Centar isključivo ustanova socijalne skrbi. Nastavnici obavljaju poslove vezane uz psihosocijalnu podršku koja izostaje, a za to nisu educirani. Nisu usklađeni svi akti Centra, a neke mijenja po potrebi uskraćujući učenicima pravo na obrazovanje prema važećim propisima Ministarstva znanosti i obrazovanja i diskriminirajući ih u odnosu na učenike u drugim školama. Dodatno, nastavnom osoblju predmetne i stručne nastave naloženo je dežurstvo vikendom, a predviđa se i rad noću, iako za takve oblike rada nisu educirani niti im je to u opisu poslova. Smatramo da takva praksa može predstavljati sigurnosni rizik i za zaposlenike i za korisnike. S obzirom na izneseno, pozivamo nadležna tijela da: hitno provedu inspekcijski nadzor sigurnosnih i prostornih uvjeta rada, utvrde zakonitost organizacije rada i radno-pravnog statusa nastavnika, osiguraju zaštitu prava učenika, korisnika i zaposlenika, javnost pravodobno i transparentno informiraju o poduzetim mjerama. Sigurnost djece, korisnika s teškoćama u razvoju i zaposlenika mora biti apsolutni prioritet.

S poštovanjem, djelatnici Centra"

Poslali smo upit Centru sa zamolbom da prokomentiraju sve što se u pismu navodi, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo, jednako tako i odgovor Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

- Kao roditelj djeteta koje je polaznik srednje škole COO Dubrava i prošlogodišnja predsjednica vijeća roditelja, upoznata sam s katastrofalnim uvjetima u Centru, koji se i dalje pogoršavaju. Nadležni su jako dobro upoznati sa svime. Podrška djelatnicima koji su odlučili istupiti u javnost, kaže majka Valentina Vinter Putar.

- Prostor je neadekvatan za djecu s problemom kretanja. Ali i kod djece sa senzorskim teškoćama, autizma, velik je problem prenapučenost u učionicama. One su male, predviđene za urede, a ne za školu, najmanji razred ima, čini mi se, osam četvornih metara. Govorimo o tinejdžerima, koji unutra moraju biti. Prostor nije adekvatan ni za djecu urednog razvoja, a kamoli za djecu s teškoćama, kaže ova majka.

Kako su u ožujku 2024. pisala 24sata, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava je od 2023. zbog obnove zgrade u Dubravi privremeno preselio na zagrebački Jarun, u zgradu iza crkve Sv. Mati slobode. Jarunski je objekt izgrađen 80-ih, s vremenom je promijenio mnoge stanare, da bi sad bio u njemu bila smještena djeca i mladi iz Centra, mnogi s teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom.

Šibenik: Ilustracija za osobe s invaliditetom | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Najveći je problem lift, koji se ponekad kvari pa našu djecu po stepenicama spuštaju sa trećeg kata, tako je bilo i sa mojom Selinom. Ona ima 70 kilograma, u kolicima je, i nju su dva vozača Centra spuštala niz stepenice, dogodilo se da se jedan od njih i nabio na ručku kolica. Uopće nam je nepojmljivo da je država našu djecu smjestila u takve uvjete - rekla nam je tad ogorčena Selinina majka Sabina Lončar. Kako je bila dodala, djelatnici Centra su divni, brižni i savjesni, i ona ne bi željela da se itko od njih osjeća odgovornim, "jer država je ta koja je našu djecu smjestila u njima neprilagođenu zgradu".

- Moja je kći pokretna, ali ne želim uopće zamišljati što bi bilo da zaglavi u liftu, kako bi se osjećala i kako ponašala. Zar se naša djeca, i mi s njima, moramo toga bojati, kao da nemamo dovoljno drugih problema u životu?, ogorčena je bila i druga majka.

Stigao je i komentar Ministarstva rada i socijalne politike na ono što piše u pismu djelatnika Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava.

"Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi pri Ministarstvu upoznat je s anonimnom objavom na društvenim mrežama te će poduzimati radnje u okviru svojih nadležnosti", javljaju.

Odgovorili su nam i iz Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava. Odgovor ravnateljice Marine Nekić prenosimo u cijelosti.

"Privremeni prostor na lokaciji Jarun zadovoljava sve zakonski propisane uvjete za pružanje socijalnih usluga, što je potvrđeno u provedenim inspekcijskim nadzorima nadležnih tijela. Istovremeno, transparentno priznajemo da prostor nije idealan, to je javno poznata činjenica o kojoj nikada nismo šutjeli.

Važno je naglasiti i da su neki navodi iz pisma netočni ili pretjerani, a dio se odnosi na pitanja čije je rješavanje izvan nadležnosti Centra.

Centar se od prosinca 2022. godine nalazi u iznajmljenom prostoru zbog oštećenja matične zgrade u potresu te donesene odluke o njezinu rušenju i izgradnji nove. U dogovoru s najmodavcem kontinuirano se rade prilagodbe i otklanjaju nedostaci.

Pronalazak adekvatnog prostora u Zagrebu iznimno je zahtjevan zbog specifičnih potreba naših korisnika, prostor mora zadovoljavati stroge uvjete pristupačnosti za osobe s invaliditetom korisnike u invalidskim kolicima, biti dovoljno velik za smještaj svih naših usluga i programa te omogućavati potrebne prilagodbe. Takvi prostori u Zagrebu su rijetki, a kada se i pronađu, većina najmodavaca nije voljna ulagati u opsežne prilagodbe za najam koji po prirodi stvari ne može biti dugoročan. Osnivač, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, potvrdio je spremnost financiranja najma adekvatnog prostora čim bude pronađen, što je za nas važna podrška u tom procesu. Unatoč tome i unatoč kontinuiranom traženju i razmatranju svih raspoloživih opcija, do sada nismo pronašli prostor koji bi zadovoljio sve potrebne uvjete.

Što se tiče matične zgrade, u tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rušenje postojeće i izgradnju nove zgrade, paralelno s rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja nužnih za ishođenje svih potrebnih dozvola.

Napominjemo i da navodi o "nestručnom i neplanskom širenju usluga" ne odgovaraju stvarnosti. Razvoj socijalnih usluga Centra provodi se sukladno Operativnom planu deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u RH 2022.–2027., u okviru kojeg je COO Dubrava prepoznat kao ključni nositelj usluga organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške na području Grada Zagreba. Razvoj usluga planiran je, dokumentiran i usklađen s nacionalnim strateškim dokumentima te potrebama lokalne zajednice.

U skladu s Planom transformacije i deinstitucionalizacije Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava 2025.-2028., Centar u narednom razdoblju planira razvoj niza novih usluga: savjetovanje i psihosocijalno savjetovanje, ranu razvojnu podršku, pomoć pri uključivanju u programe redovitog odgoja i obrazovanja, odmor od skrbi te osobnu asistenciju, uz značajno proširenje kapaciteta postojećih usluga boravka, psihosocijalne

podrške i organiziranog stanovanja. Sva planirana proširenja temelje se na unaprijed osiguranim kadrovskim i prostornim kapacitetima, zapošljavanja su planirana i dijelom već odobrena, a infrastrukturna rješenja dogovaraju se s osnivačem i partnerima.

Potražnja za socijalnim uslugama u Gradu Zagrebu kontinuirano raste, liste čekanja su duge, a djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom i njihove obitelji svakodnevno traže podršku. Upravo to nas potiče da maksimalno iskoristimo svoje kapacitete i proširujemo dostupnost usluga.

Navodi iz anonimnog pisma o organizaciji rada i stručnoj podršci ne odgovaraju stvarnom stanju. U Centru je zaposleno gotovo 100 stručnih radnika. Stručni kadar obuhvaća socijalne radnike, edukacijske rehabilitatore, logopede, psihologe, nastavnike, odgojitelje, fizioterapeute, radne terapeute, kineziterapeute, medicinske sestre i druge profile stručnih radnika. Kadrovske uvjete Centar osigurava sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, a omjer broja korisnika i stručnih te ostalih radnika u skladu je s propisanim mjerilima.

Učenici koji su istovremeno korisnici socijalnih usluga u smjeni suprotnoj od nastave uključeni su u uslugu poludnevnog boravka, koja obuhvaća individualne terapije (radnu, fizikalnu i logopedsku terapiju, psihološku podršku) te grupne terapijske aktivnosti kao što su kineziterapija, glazboterapija i likovna terapija. Važno je naglasiti da poludnevni boravak nije produženi boravak u školskom smislu, nego se radi o socijalnoj usluzi s rehabilitacijskom i socijalizacijskom svrhom, koja se provodi temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad i po posebnim propisima, neovisno o pohađanju obrazovnih programa. Uslugu boravka koriste i odrasle osobe s invaliditetom te djeca predškolske dobi. Dio učenika ne koristi socijalne usluge vlastitim odabirom te za njih stoga ne postoji zakonska osnova za pružanje tih usluga.

Osim usluge boravka, Centar pruža i uslugu psihosocijalne podrške. Usluga obuhvaća individualni rad s edukacijskim rehabilitatorom, logopedom, terapeutom senzorne integracije, kineziterapeutom i psihologom, pri čemu se za svakog korisnika kombinacija terapija određuje na temelju stručne procjene multidisciplinarnog tima.

Korisnici smještaja skrb primaju 24 sata dnevno, uključujući vikende, praznike i blagdane.

Uz druge stručne radnike, brigu o korisnicima svakodnevno provodi i tim medicinskih sestara i njegovatelja koji osiguravaju nužnu medicinsku skrb i njegu.

U ustanovi koja skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom teške situacije i nepoželjna ponašanja najčešće su manifestacija teškoća, a ne namjerna agresija u uobičajenom smislu te riječi, i kao takva zahtijevaju stručan, individualiziran i terapijski pristup. Centar takva ponašanja sustavno prati, dokumentira i na njih reagira sukladno propisanim protokolima, uz kontinuiranu procjenu rizika. Zbog

specifičnosti korisničke populacije Centar je dodatno ojačao prisutnost stručnog osoblja vikendom, iznad propisanog minimuma.

Zaštita korisnika i zaposlenika trajna je obveza Centra. Obveza koju ozbiljno shvaćamo i kojoj svakodnevno nastojimo biti dorasli.

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava ustanova je socijalne skrbi koja, temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, provodi i obrazovne programe za učenike s teškoćama u razvoju. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a Centar djeluje pod nadležnošću Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Na zaposlenike Centra primjenjuje se Kolektivni ugovor za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi.

Centar ne posjeduje status školske ustanove u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, što je u skladu s njegovim osnivačkim aktom, Statutom i registracijom. Kolektivni ugovor koji se primjenjuje jasno je određen nadležnom ministarstvu i pravnom statusu Centra. Svim zaposlenicima osigurana su sva prava koja iz toga proizlaze.

Noćni rad nastavnicima nije naložen niti se provodi. Rad vikendom dio je redovne raspodjele rada.

Radi se o stručnim radnicima koji u sustavu socijalne skrbi imaju formalni naziv Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 – nastavnik te koji svakodnevno, u okviru nastave, rade s tom istom djecom. Njihovo sudjelovanje u vikend dežurstvima regulirano je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra te Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi. Važno je istaknuti i da navedeni radnici, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, ostvaruju viši koeficijent plaće od svojih kolega u redovnim školama, upravo zbog posebnih uvjeta rada i dodatnih obveza koje proizlaze iz rada s djecom s teškoćama u razvoju, što samo po sebi govori o naravi i zahtjevnosti njihovog stručnog angažmana.

Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (čl.21) propisano je da poslove odgojitelja mogu obavljati osobe završenog studija socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, kao i završenog studija različitih nastavničkih struka. Navedene kvalifikacije pokrivaju upravo struke koje su zastupljene među stručnim radnicima koji sudjeluju u vikend dežurstvima. Dakle, između stručnih radnika - nastavnika i ostalih stručnih radnika zaposlenih u Centru ne postoji nikakva razlika u razini stručnih kvalifikacija propisanih za rad s korisnicima socijalnih usluga.

Zaključno: O svim navedenim događajima pravovremeno su obaviještena sva nadležna tijela sukladno zakonskim obvezama. Provedeni su odgovarajući nadzori, a Centar je postupio u skladu sa svim nalozima i preporukama nadležnih tijela. O cjelokupnoj situaciji redovito je obavještavan i osnivač, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike."