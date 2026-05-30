Udruga Pomak daje besplatnu pravnu pomoć: 'Pomogli su mi kada sam ostala bez svega...'

Udruga za promicanje dobrog upravljanja i rada POMAK provodi projekt „Primarna pravna pomoć prijaviteljima nepravilnosti i drugim osjetljivim društvenim skupinama u Republici Hrvatskoj“, čiji je cilj povećati dostupnost besplatne primarne pravne pomoći građanima koji si zbog financijskih ili socijalnih okolnosti ne mogu priuštiti pravnu zaštitu.

Projekt je usmjeren na društveno osjetljive skupine poput radnika, nezaposlenih, starijih osoba, žrtava nasilja i diskriminacije, ali i prijavitelja nepravilnosti, koji se često nalaze u posebno teškom položaju zbog mogućih posljedica prijavljivanja.

Građani se udruzi najčešće javljaju zbog problema iz radnog prava, poput otkaza ugovora o radu, neisplate plaće, mobinga ili sumnje na nezakonito postupanje poslodavca. Također, česti su upiti vezani uz ovrhe, dugovanja, prava iz sustava socijalne skrbi, kao i pitanja zaštite prava prijavitelja nepravilnosti.

U okviru projekta građanima se pružaju opće pravne informacije, konkretni pravni savjeti te, prema potrebi, pomoć u sastavljanju podnesaka, i to putem telefona, e-maila, online komunikacije ili uživo, ovisno o potrebama korisnika.

- U praksi se svakodnevno susrećemo s građanima koji imaju ozbiljne pravne probleme, ali ne znaju kome se obratiti ili nemaju financijskih mogućnosti za odvjetnika. To su primjerice osobe koje dobiju otkaz za koji smatraju da je nezakonit, radnici koji trpe mobing, građani suočeni s ovrhama ili dugovima, ali i prijavitelji nepravilnosti koji strahuju od posljedica prijave. Naš cilj je da takvim osobama pružimo pravodobnu i stručnu informaciju, kako bi znali koja su njihova prava i koje korake mogu poduzeti. Vrlo često je dovoljno pravovremeno savjetovanje da se spriječe daljnje štetne posljedice ili pokretanje skupih i dugotrajnih postupaka.

Ovaj projekt posebno je važan za građane u manjim sredinama i ruralnim područjima, gdje je pristup pravnoj pomoći dodatno ograničen. Želimo da pravna pomoć bude dostupna svima, neovisno o tome gdje žive i kakvog su imovinskog stanja - kaže predsjednica Udruge Adrijana Cvrtila.

Korisnici su zadovoljni.

- Pravna pomoć udruge Pomak mi je značila više nego što riječima mogu opisati. Kada sam ostala bez posla i bez ikakvih primanja, osjećala sam se izgubljeno i prepušteno samoj sebi. U najtežem trenutku Udruga mi je pružila podršku, razumijevanje i nadu da ipak postoji rješenje. Njihova stručna pomoć mi je dala sigurnost i veliki poticaj da se mogu boriti za svoja prava. Još više od pravnih savjeta značio mi je njihov ljudski pristup i toplina koju su pokazali. Osjećala sam da me netko napokon sluša i shvaća kroz što prolazim, a zahvaljujući njima koji su me pratili cijelo vrijeme mojih sudskih procesa vratila sam vjeru u pravdu i dobrotu ljudi. Njihova pomoć nije bila samo pravna, nego i emotivna podrška kada mi je bila najpotrebnija. Zauvijek ću biti zahvalna udruzi Pomak što su bili uz mene kada mi je bilo najteže - kaže Jelena Miškić iz Vukovara.

Građani se za besplatnu pravnu pomoć mogu udruzi Pomak javiti putem e-maila: pomak.kt@gmail.com

