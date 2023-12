Udruga Pomak zviždala protiv korupcije i predstavila knjigu: Taj korov nikako da se iskorijeni

Udruga Pomak je, kako javljaju, zazviždala protiv korupcije i u petak predstavila 'Priručnik za prijavitelje nepravilnosti' u Zagrebu. Uoči početka okruglog stola pod nazivom '(O)čistimo Hrvatsku od korupcije' panelisti i sudionici su u 5 do 12 zazviždali protiv korupcije.

Kako navode, korupciju se godinama prepoznaje kao jedan od najvećih problema u našoj državi. Naziva ju se 'rak ranom', 'zlom' i 'korovom' koji nažalost, nikako da se iskorijeni. O tome koliko je duboko prisutna u svim segmentima našeg društva govorilo se i na okruglom stolu pod nazivom '(O)čistimo Hrvatsku od korupcije' kojeg je organizirala udruga Pomak čija je predsjednica Adrijana Cvrtila i sama u javnosti poznata kao 'zviždačica', tj. prijaviteljica nepravilnosti.

Foto: Udruga Pomak

- Udruga Pomak osnovana je kako bi na jednom mjestu okupila prijavitelje nepravilnosti, koje se naziva 'zviždačima' i one koje se želi ohrabriti da to postanu jer njeni članovi vjeruju da se otkrivanjem i prijavljivanjem korupcije naše društvo i država mogu pomaknuti u pravom smjeru. Udruga okuplja ljude koji si međusobno mogu pomoći, koji se razumiju i koji udruženi mogu zajedno postići više nego svatko kao individualac - izjavila je Cvrtila, naglasivši da je ovaj okrugli stol organizirala dan uoči 'Međunarodnog dana borbe protiv korupcije'.

'Priručnik za prijavitelje nepravilnosti' je prvi takav izdan u Hrvatskoj. Radi se o važnom alatu za prijavitelje nepravilnosti koji im ukazuje na pravne korake koje je potrebno poduzeti da bi stekli status prijavitelja nepravilnosti.

U narodu poznatiji kao 'zviždači' prijavitelji nepravilnosti uz pomoć ovog Priručnika lakše će se snalaziti u 'šumi' pravila i procedura. Tu privilegiju, kako sama ističe Cvrtila nije imala, stoga je kroz osnivanje udruge koja je sada izdala Priručnik, a planira i brojne druge aktivnosti, odlučila pomoći drugim hrabrim ljudima koji se odvaže, razotkrivanjem koruptivnih radnji, učiniti pomak ka boljem društvu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Pet do dvanaest je da učinimo pomak. Zato smo danas simbolično i zviždali u 5 do 12. Zviždali smo za 'zviždače', zviždali smo zato da pokažemo tim ljudima da nisu sami i da u društvu postoje oni koji ih podržavaju, neki glasnije, neki tiše, ali ima nas, a vjerujte, tim ljudima je to važno znati - naglasila je.

Panelisti okruglog stola koji je moderirao novinar Saša Leković koji i sam godinama prati teme vezane uz korupciju bili su prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa i član nadzornog odbora UGP-a, Boris Podobnik, novinar 24 sata, Ivan Pandžić, poduzetnik i predsjednik Udruge Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas, zamjenica pučke pravobraniteljice, Dijana Kesonja, pravnik Ivan Hranj te Adrijana Cvrtila, predsjednica udruge Pomak.

Foto: Udruga Pomak

Svi panelisti pozdravili su izlazak ovog priručnika koji je građanima dostupan u obliku E-knjige na mrežnoj stranici udruge Pomak gdje ga mogu skinuti i detaljno proučiti.

Udruga Pomak izdavanjem ovog priručnika čini još jedan veliki korak na svom putu edukacije te podrške prijaviteljima nepravilnosti u njihovim pravnim bitkama. Priručnik se izdaje u sklopu projekta udruge Pomak pod nazivom 'Pomaknimo Hrvatsku - stvorimo poticajno okruženje za zviždače' iz Programa Impact4Values financiranog sredstvima Europske unije. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.