Obavijesti

News

Komentari 0
HVALEVRIJEDNA AKCIJA

Udruga pomaže djeci koja su ostala bez majki: 'Želimo im pružiti ljubav, toplinu i podršku'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
Udruga pomaže djeci koja su ostala bez majki: 'Želimo im pružiti ljubav, toplinu i podršku'
2
Foto: Canva/Privatni album

Za sada ispunjavamo jednu želju, no cilj je da pratimo tu dječicu i kasnije. Naravno, koliko nam financije budu dopuštale. Želje djece iznenađujuće su skromne, rekli su iz udruge 'Nismo same'

Admiral

Udruga Nismo same od kraja prošle godine provodi akciju pod nazivom "Niste sami - u spomen mami", kojom prikupljaju donacije za ispunjavanje želja djeci čije su majke preminule od karcinoma. Želja je pružiti djeci toplinu, ljubav i bezuvjetnu podršku kako bi osjetila da nisu sama i da postoje ljudi koji misle na njih. Korisnici pomoći mogu se samoinicijativno javljati udruzi, a sve potrebne informacije su na web stranici mama.nismosame.com. Novac ne dijele, ali pomažu s mnogo onoga što se novcem može kupiti. Cilj im je jednom godišnje, a prema mogućnostima i češće, ostvariti konkretnu želju djeteta, bilo da je riječ o izletu, biciklu, školovanju, knjigama ili nekoj drugoj posebnoj želji koja može uljepšati njegov svijet, a time i olakšati očevima.

- Za sada ispunjavamo jednu želju, no cilj je da pratimo tu dječicu i kasnije. Naravno, koliko nam financije budu dopuštale. Želje djece iznenađujuće su skromne. Najčešće traže krevet, posteljine, bicikl, radnu sobu, tu i tamo financiranje aktivnosti. Mi pokrivamo polugodišnje ili godišnje članarine za sportske aktivnosti, poduku stranih jezika, instrukcije, plaćanje kazališnih predstava... U obzir dolaze i laptopi, a jedino što ne kupujemo su mobiteli - kazala je voditeljica projekta Mary Novosel.

Djeca za ispunjenu želju zauzvrat trebaju nacrtati što im i koliko znači ispunjavanje želje ili kratko opisati, a sve s ciljem da se vidi kako im se želja uistinu ispunila. Projekt je inspiriran iskustvima članica udruge i njihovih korisnica, mnoge su izgubile prijateljice i bliske žene zbog raka. Cilj je, uz praktičnu pomoć, odašiljati poruku da su djeca važna, voljena i da imaju zajednicu uz sebe dok odrastaju. Na akciju ih je, kaže, potaknuo jedan tata, koji im se javio i podijelio je sve probleme s kojima se suočava nakon gubitka supruge, jer osim podrške, ljubavi i životne suputnice, izgubite i jednu plaću. Novosel je najavila kako im je plan i svu djecu kojoj će ispuniti želju u svibnju odvesti na izlet u Gardaland. Osim djeci, plan im je pomagati i očevima.

- Primijetili smo da su vrlo izgubljeni nakon tragedije koja ih zadesi. Planiramo za njih radionice da bi se lakše nosili sa svakodnevnim obvezama, ali i pružiti im psihološku pomoć, jer djeca ih trebaju, a stabilan roditelj u takvim je situacijama ključan - kazala je Novosel.

Pozvala je sve koji mogu i žele da ih podrže donacijama, kako bi se projekt provodio kontinuirano. Svaka pomoć, bila ona financijska, materijalna ili logistička, može imati dalekosežan utjecaj i učiniti stvarnu razliku u životu jednog djeteta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE

Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Alex Pretti, američki državljanin, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
Ogorčeni roditelji ubijenog Alexa traže istinu, snimke otkrile ključni detalj pucnjave
IZ MINUTE U MINUTU

Ogorčeni roditelji ubijenog Alexa traže istinu, snimke otkrile ključni detalj pucnjave

Alex Pretti (37) ubijen je u subotu u Minneapolisu, što je druga pucnjava saveznih agenata ICE-a na američkog državljanina u ovom mjesecu. Bio je medicinski tehničar. Pucnjava je izazvala žestoke političke napetosti, ali i prosvjede na ulici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026