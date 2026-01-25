Udruga pomaže djeci koja su ostala bez majki: 'Želimo im pružiti ljubav, toplinu i podršku'

Udruga Nismo same od kraja prošle godine provodi akciju pod nazivom "Niste sami - u spomen mami", kojom prikupljaju donacije za ispunjavanje želja djeci čije su majke preminule od karcinoma. Želja je pružiti djeci toplinu, ljubav i bezuvjetnu podršku kako bi osjetila da nisu sama i da postoje ljudi koji misle na njih. Korisnici pomoći mogu se samoinicijativno javljati udruzi, a sve potrebne informacije su na web stranici mama.nismosame.com. Novac ne dijele, ali pomažu s mnogo onoga što se novcem može kupiti. Cilj im je jednom godišnje, a prema mogućnostima i češće, ostvariti konkretnu želju djeteta, bilo da je riječ o izletu, biciklu, školovanju, knjigama ili nekoj drugoj posebnoj želji koja može uljepšati njegov svijet, a time i olakšati očevima.

- Za sada ispunjavamo jednu želju, no cilj je da pratimo tu dječicu i kasnije. Naravno, koliko nam financije budu dopuštale. Želje djece iznenađujuće su skromne. Najčešće traže krevet, posteljine, bicikl, radnu sobu, tu i tamo financiranje aktivnosti. Mi pokrivamo polugodišnje ili godišnje članarine za sportske aktivnosti, poduku stranih jezika, instrukcije, plaćanje kazališnih predstava... U obzir dolaze i laptopi, a jedino što ne kupujemo su mobiteli - kazala je voditeljica projekta Mary Novosel.

Djeca za ispunjenu želju zauzvrat trebaju nacrtati što im i koliko znači ispunjavanje želje ili kratko opisati, a sve s ciljem da se vidi kako im se želja uistinu ispunila. Projekt je inspiriran iskustvima članica udruge i njihovih korisnica, mnoge su izgubile prijateljice i bliske žene zbog raka. Cilj je, uz praktičnu pomoć, odašiljati poruku da su djeca važna, voljena i da imaju zajednicu uz sebe dok odrastaju. Na akciju ih je, kaže, potaknuo jedan tata, koji im se javio i podijelio je sve probleme s kojima se suočava nakon gubitka supruge, jer osim podrške, ljubavi i životne suputnice, izgubite i jednu plaću. Novosel je najavila kako im je plan i svu djecu kojoj će ispuniti želju u svibnju odvesti na izlet u Gardaland. Osim djeci, plan im je pomagati i očevima.

- Primijetili smo da su vrlo izgubljeni nakon tragedije koja ih zadesi. Planiramo za njih radionice da bi se lakše nosili sa svakodnevnim obvezama, ali i pružiti im psihološku pomoć, jer djeca ih trebaju, a stabilan roditelj u takvim je situacijama ključan - kazala je Novosel.

Pozvala je sve koji mogu i žele da ih podrže donacijama, kako bi se projekt provodio kontinuirano. Svaka pomoć, bila ona financijska, materijalna ili logistička, može imati dalekosežan utjecaj i učiniti stvarnu razliku u životu jednog djeteta.