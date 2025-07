Udruge upozoravaju: 'Rast cijena goriva izazvat će opći rast cijena. Vlada 'servira' nebuloze'

Potpuno je nejasno kojom to 'stabilnošću' Vlada pravda ukidanje regulacije cijena derivata, kad je situacija u svijetu itekako nestabilna - ratuje se u Ukrajini, situacija na Bliskom istoku nije obećavajuća... Gdje je tu stabilnost?, retoričko je pitanje Ane Knežević, predsjednice Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) nakon što je Ministarstvo gospodarstva u ponedjeljak objavilo kako se ukida uredba o regulaciji maloprodajnih cijena derivata. Podsjetimo, Vlada je još u pandemiji uvela ograničenja cijena distributerima, kontinuirano ih ograničava pak od 2022., no s današnjim danom je to ukinuto.

- Danas je nikad nesigurnije i nestabilnije, a Vlada šalje poruku da je sve u redu, i da cijene mogu biti deregulirane. Kad krenu rasti cijene goriva, poskupjet će opet i sve ostalo jer je gorivo velika ulazna stavka u formiranju cijena, napominje Knežević.

- Ali zato, kad gorivo pojeftini, cijene nikad ne padaju, uvjerili smo se u to puno puta, dodaje predsjednica HUZP-a. Ili je samo, zaključuje, "trebalo ušićariti na turističkoj sezoni".

Podsjetimo, još je u svibnju Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) zatražila novi izračun cijene goriva: "Nema logike da subvencioniramo vožnju turista", poručili su tad. Predložili su postupnu deregulaciju cijena goriva, počevši s benzinskim postajama uz autoceste tijekom turističke sezone. Cijena benzina (Eurosuper 95) je među najnižima u EU, govorili su.

Pandorina je kutija otvorena, poručuju pak iz potrošačke platforme "Halo, inspektore" koja je bila organizirala bojkot trgovina u nekoliko navrata zbog cijena.

- Jučer smo objavili izvještaje s Londonske burze koji pokazuju da cijene na tržištu uopće nisu stabilne, kako nam se servira. Dugoročno je nemoguće prognozirati što će se događati. Posebno me zabrinjava mogućnost da distributeri sad iskoriste mogućnost povećanja cijena unatoč svojim, već dobrim profitima. Bojimo se povećanja njihovih marži, kaže Josip Kelemen iz "Halo, inspektore".

"Zašto je kod nas gorivo skuplje nego u Češkoj, koja ne regulira cijene?“, pitaju se u "Halo, inspektore". I što znači da Vlada RH neće dozvoliti prekomjerni rast cijena goriva, hoće li se to dogoditi na 1,50 ili čak možda dva eura po litri, pitaju se. Kažu da su na društvenim mrežama zatrpani komentarima potrošača.

Podsjećaju da je cijena goriva prije dva tjedna porasla, u vrijeme krize u Iranu. U međuvremenu je cijena nafte pala no naše su cijene derivata ostale iste.

- Tržište ne pokazuje stabilizaciju globalnog i regionalnog tržišta nafte i naftnih derivata, što svako iole obrazovaniji građanin može i sam vidjeti jer sve ovisi o geopolitičkim i ratnim „igrama“ u svijetu. Danas je, dodaju, cijena goriva na pumpama ostala ista ili je porasla za 1-2 centa.