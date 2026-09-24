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GORIO OTPAD

Ugašen požar u kinu Tuškanac

Piše HINA,
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Ugašen požar u kinu Tuškanac
Foto: Snimio čitatelj 24sata
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Jembrih je rekao kako je u prizemlju bivšeg kina gorjelo približno 25 četvornih metara raznog otpada

Požar koji je u srijedu navečer izbio u prostorima bivšeg kina Tuškanac ugašen je, potvrdio je Hini u četvrtak zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih. 

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Požar na Tuškancu VIDEO
Požar na Tuškancu | Video: čitatelj/24sata

Jembrih je rekao kako je u prizemlju bivšeg kina gorjelo približno 25 četvornih metara raznog otpada. Požar je ugašen, objekt pregledan termokamerom, a kinodvorana i ostali prostori razdimljeni, poručio je.

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Komentari 12
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