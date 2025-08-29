Ugašen šumski požar na Mljetu

Požar guste borove šume koji je u petak oko 6 sati buknuo kod mjesta Korita na otoku Mljetu ugašen je u popodnevnim satima, potvrdio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JNP) Mljet Mario Dabelić.

Na požarištu je bilo 25 vatrogasaca, od kojih 18 iz JVP Mljet, četiri iz DVD Mljet i tri iz dislokacije Mljet. Dva kanadera koja su pozvana na intervenciju zbog jakog juga nisu mogli pomoći vatrogascima, kažu iz JVP-a.

U požaru je izgorjelo oko 4 hektara borove šume i niskog raslinja.