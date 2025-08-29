Obavijesti

News

GORJELA ŠUMA I RASLINJE

Ugašen šumski požar na Mljetu

Ugašen šumski požar na Mljetu
Dva kanadera koja su pozvana na intervenciju zbog jakog juga nisu mogli pomoći vatrogascima

Požar guste borove šume koji je u petak oko 6 sati buknuo kod mjesta Korita na otoku Mljetu ugašen je u popodnevnim satima, potvrdio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JNP) Mljet Mario Dabelić.

Na požarištu je bilo 25 vatrogasaca, od kojih 18 iz JVP Mljet, četiri iz DVD Mljet i tri iz dislokacije Mljet. Dva kanadera koja su pozvana na intervenciju zbog jakog juga nisu mogli pomoći vatrogascima, kažu iz JVP-a.

U požaru je izgorjelo oko 4 hektara borove šume i niskog raslinja.

