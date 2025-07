Ugostitelji u Sinju na mukama: 'Nema radnika, konobarica mi je zbog Thompsona dala otkaz'

Do sinjskog koncerta Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje 150.000 posjetitelja ostalo je nešto manje od dva tjedna, tribine na Hipodromu su postavljene, pozornica je dobila svoje obrise, teška mehanizacija dovozi ograde za koridore, tu je i tehnika, kemijski zahodi, nižu se svakodnevni sastanci na svim razinama... Jer Sinju se neće dogoditi samo Thompson, ovaj mali grad Cetinske krajine tih dana ima i drugih razloga za feštu. Ove je godine jubilarna 310. Sinjska alka koja počinje Barom prvog dana kolovoza. Potom slijedi Čoja dan poslije, a središnji događaj, Alka, trčat će se 3. kolovoza. Tu večer, u čast slavodobitnika zapjevat će Mate Bulić. Da je ovo neka uobičajena godina nakon Alke uslijedio bi blagi predah do Velike Gospe, ali ova godina to nije jer se obilježava i 30. godina od VRO 'Oluja'. Uoči tog datuma, 4. kolovoza, u Sinj stiže Thompson pa sve nabrojeno traži dobru logistiku, ne samo da bi se organiziralo sve te ljude koji će se iz svih pravaca sliti u Sinj, već i da konji alkarske ergele što manje osjete cijelu tu strku i decibele sa zvučnika. Ali ako pitate Stipu Šimundžu, prvog čovjeka ergele koji svakog četveronožnog alkarskog ljepotana poznaje u dušu, to su konji koji su naviknuli i na buku i ljude, pa i na stres, stoga i nema straha kako će sve podnijeti. No, ništa se ne prepušta slučaju, svaki detalj razrađen je do posljednjeg detalja.

