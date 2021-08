Najprije puna tri mjeseca, otkako su ih zatvorili krajem studenog, ugostitelji nisu smjeli uopće raditi, onda im se jedva jedvice od 1. ožujka dozvolio rad samo na terasama, a potom su kafići od lipnja ostali zakinuti u odnosu na restorane, kojima se dozvolio rad i unutra.

Sad su konačno i oni, nakon svih ovih mjeseci preživljavanja zbog nemogućnosti poslovanja u punom kapacitetu, došli na red kad je u pitanju relaksacija mjera. Od 1. rujna će se dozvoliti i njima posluživanje gostiju u zatvorenim dijelovima uz preporuke koje će izraditi HZJZ, najavio je šef Nacionalnog stožera Davor Božinović.

- Dobili smo od predstavnika Hrvatske udruge ugostitelja čvrsta uvjeravanja da će se svi vlasnici kafića pridržavati mjera i da će inzistirati da to čine i gosti. Radno vrijeme će biti do ponoći - rekao je i naglasio kako je to jedini način da se zaštitimo u najvećoj mogućoj mjeri, a da nam život nastavi ići dalje. Upitan hoće li se dopustiti rad i diskotekama, Božinović je istaknuo da nisu još sve detaljizirali. No pomalo čudi trenutak u kojem Stožer to radi.

Epidemiološka situacija nam je nepovoljnija nego početkom ljeta i duplo gora nego lani u ovo vrijeme. Relaksaciju mjera u sektoru ugostiteljstva tek sad, kad nam uz loše brojke stižu i hladniji dani, šef Stožera obrazlaže laganim odlaskom turista, ali i činjenicom da imamo cjepivo.

- Činjenica jest da se tijekom ljeta ugostiteljstvo uglavnom odvijalo i još se odvija na otvorenom, što je sasvim logično s obzirom na vremenske uvjete. Također smo uzeli u obzir i mnogo stranih državljana koji su došli u Hrvatsku i zbog toga smo tu mjeru držali kako bi se smanjila mogućnost širenja i kako nam se ne bi dogodilo ono što nam se dogodilo prošlo ljeto, kad nam je sredinom kolovoza završila sezona. To se ove godine nije dogodilo, taj dio smo uspješno držali pod kontrolom. A i novi moment u odnosu na prošlu godinu je činjenica da u ovom trenutku imamo cjepivo - poručio je.

Predsjednika epidemiološkog društva Miroslava Venusa ovaj postupak iznenađuje s obzirom na to da se trenutno, kako je istaknuo Božinović, ne razmišlja o široj upotrebi COVID potvrda pa će ulazak biti moguć bez kontrole.

Venus naglašava kako nikako nije za pooštravanje mjera jer smatra da su trenutačne dobre i dovoljne.

- Samo ih se trebamo pridržavati, ali i kontrolirati i kažnjavati. S obzirom na to da nam je epidemiološka situacija nepovoljnija, kod nas u Virovitičko-podravskoj županiji je broj novozaraženih porastao s 2,8 posto, koliko je bilo prvih 25 dana prošlog kolovoza, na 6,2 u istom razdoblju ove godine, moram priznati da me iznenađuje otvaranje bez potvrda i ograničenja. No ako će se striktno poštovati da se ulazi s maskom do stola i od stola, onda OK - kaže.