Ugostiteljski objekt u Požegi je radio dulje, unutra bilo 22 ljudi

Vlasnica lokala nije postupila po propisima ili odredbama kojima nadležno tijelo naređuje mjeru za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti među ljudima te je zbog toga došlo do opasnosti od širenja bolesti

<p>Policija u Požegi dovršila je kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Kutjeva zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Širenje i prenošenje zarazne bolesti“.</p><p>Naime, u petak 27. studenoga policijski službenici su provodili nadzor nad ugostiteljskim objektima u cilju utvrđivanja provođenja Odluke Stožera Civilne zaštite o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.</p><p>Tom su prilikom oko 22.20 sati u mjestu Grabarje kod Požege zatekli otvoren ugostiteljski objekt koji je radio izvan dozvoljenog radnog vremena koje je propisano od 6 do 22 sata i u kojem su se nalazile 22 osobe. Tom prilikom je utvrđeno da vlasnica lokala nije postupila po propisima ili odredbama kojima nadležno tijelo naređuje mjeru za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti među ljudima te je zbog toga došlo do opasnosti od širenja zarazne bolesti.</p><p>Protiv 57-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela "Širenje i prenošenje zarazne bolesti". </p><p>- Radi o kaznenom djelu „Širenje i prenošenje zarazne bolesti“ iz čl. 180. Kaznenog zakona, a ovisno o načinu počinjenja kaznenog djela predviđena je kazna zatvora do tri godine – rekla je<strong> Nikolina Janković</strong>, glasnogovornica PU Požeško-slavonske.</p><p> </p>