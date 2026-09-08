UGP: 'Poduzetnici ne smiju biti kažnjavani dok EU ne razjasni sva nova pravila za ambalažu'

Iz Udruge Glas poduzetnika (UGP) u utorak su upozorili na ozbiljne probleme u primjeni nove europske Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR) te poručili kako poduzetnici ne smiju biti kažnjavani dok Europska unija (EU) ne razjasni kako će se nova pravila provoditi.

UGP, kako se navodi u priopćenju, traži da se poduzetnike ne sankcionira zbog spornih EPR obveza dok EU ne razjasni kako će se nova pravila provoditi. Po sadašnjem modelu, tvrtka koja prodaje proizvode u drugim državama članicama EU može biti obvezna imenovati EPR predstavnika u svakoj državi, zasebno se registrirati kod nacionalnih tijela te podmirivati naknade za gospodarenje ambalažnim otpadom.

- Za poduzetnika koji posluje diljem EU to potencijalno znači do 26 različitih registracija, 26 sustava, različite portale i različite administrativne zahtjeve. I 26 novih mogućnosti za pogrešku i kaznu - istaknuli su iz UGP-a napominjući kako to nije jedinstveno europsko tržište već je to birokracija puta 26.

Takav sustav teško je uskladiti s načelom "Once Only“ i najavljenim ciljem Europske komisije (EK) da smanjuje administrativno opterećenje gospodarstva, kažu iz UGP-a navodeći kako je dodatni problem to što EK još provodi savjetovanje o ključnom provedbenom aktu za EPR - otvoreno do 10. rujna 2026. Ako pravila još nisu potpuno definirana, poduzetnici zbog njih ne smiju biti kažnjavani, smatraju u UGP-u.

Zahtjevi UGP-a

Od Vlade i nadležnog ministarstva UGP traži jasna i pravodobna pravila za poduzetnike, odnosno da se odmah objasni kako će se EPR obveze primjenjivati u Hrvatskoj, koji su rokovi i nadležna tijela te kako će se postupati dok provedbena pravila na europskoj razini još nisu konačno definirana.

Traže također privremenu obustavu sankcioniranja spornih EPR obveza dok se ne dovrše provedbena pravila i uklone postojeće pravne i tehničke nejasnoće, zatim aktivno djelovanje Hrvatske na razini EU na način da se traži pojednostavljenje sustava i ukidanje modela prema kojem jedna tvrtka mora prolaziti desetke gotovo identičnih nacionalnih registracija. Ako postoji jedinstveno europsko tržište, mora postojati i jednostavniji europski sustav registracije, a ne 27 paralelnih birokracija, istaknuli su iz UGP-a.

Traže i procjenu koliko će registracije, ovlašteni predstavnici, izvještavanje i druge EPR obveze administrativno i financijski opteretiti mikro, mala i srednja poduzeća, posebno ona koja posluju prekogranično na jedinstvenom tržištu EU.

UGP ovaj zahtjev, kako su naveli, upućuje u koordinaciji s članicama organizacije European Entrepreneurs CEA-PME, koja predstavlja oko 1,5 milijuna malih, srednjih i srednje velikih poduzeća diljem Europe.

Europa ne može govoriti o konkurentnosti i smanjenju birokracije, a istodobno poduzetnicima nametati desetke registracija za prodaju istog proizvoda unutar EU, poručili su iz UGP-a napominjući kako pravila zaštite okoliša trebaju biti učinkovita i provediva te ne smiju postati nova industrija formulara, posrednika i kazni.