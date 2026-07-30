UGP: Pomoć gospodarstvu nije dar Vlade, nego obveza države, plaćaju je građani i poduzetnici

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u četvrtak je, u reakciji na jučerašnju izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, poručila da pomoć gospodarstvu nije dar Vlade, nego obveza države koju građani i poduzetnici plaćaju, ponoviši da traži ozbiljne analize o tome kako država troši novac.

UGP kaže da odbacuje Plenkovićevu tvrdnju da poduzetnici šute kada Vlada ograničava cijene energenata, a javljaju se samo kada trebaju platiti više. "Poduzetnici dobro znaju koliko su energetske intervencije bile važne. No taj novac nije došao iz džepa Vlade, nego iz poreza i doprinosa građana, obrtnika i poduzetnika. Zahvalni smo na mjerama koje su pomogle očuvanju gospodarstva u vrijeme velikih kriza. Upravo zato danas očekujemo isti pristup dijalogu i argumentima kada upozoravamo na posljedice novih poreznih opterećenja", poručio je.

Ističe i da ako povećanje poreza i davanja nije dodatno opterećenje, onda nije jasno što jest.

Kaže da Vlada upravlja novcem ljudi koji rade, zapošljavaju i pune proračun, a kada subvencionira energente, ne pomaže samo poduzetnicima, nego štiti radna mjesta, proizvodnju, potrošnju i vlastite porezne prihode.

Kada premijer govori o rastu zaposlenosti i broja paušalnih obrtnika, iz UGP-a ocjenjuju da upravo taj rast pokazuje da su ljudi spremni preuzeti rizik i sami stvarati posao. "Neprihvatljivo je sada velik dio njih prikazivati kao one koji koriste 'rupe' u sustavu. Podržavamo borbu protiv prikrivenog zapošljavanja. Porezna uprava ima ovlasti utvrditi i sankcionirati zloupotrebe. No pojedinačni slučajevi ne mogu biti opravdanje za povećanje opterećenja cijeloj skupini paušalnih obrtnika", poručili su.

Neprihvatljivo je povećanje poreza po krevetu nazivati simboličnim

Jednako im je neprihvatljivo povećanje poreza po turističkom krevetu nazivati simboličnim. "Povećanje sa 100 na 150 eura iznosi 50 posto, a sa 70 na 100 eura više od 40 posto. To nije simbolično obiteljima koje uz to plaćaju turističku pristojbu, porez na nekretnine, članarinu, energente, održavanje i provizije platformi. Za nekoga je to možda mali iznos. Za obitelj koja posluje 45 ili 60 dana godišnje nije", smatraju.

Dodaju i da je posebno apsurdno u isti porezni razred stavljati Dubrovnik i mala mjesta bez kanalizacije, ambulante, vodovoda, šetnice ili redovitih prometnih veza. "Ljudi u takvim mjestima imaju sezonu od 45 do 60 dana, niže cijene i veće troškove, a država ih oporezuje kao da posluju u najrazvijenijim turističkim središtima", kaže UGP.

Ponovno je postavio pitanje - što građani i poduzetnici dobivaju od države čiji su prihodi gotovo udvostručeni? "Jesu li javne službe dvostruko učinkovitije? Jesu li dozvole brže, pravosuđe bolje, administracija jednostavnija, zdravstvo dostupnije? Poduzetnici za svako kašnjenje odgovaraju kaznama, dok institucije za vlastita kašnjenja uglavnom ne odgovaraju nikome", poručio je.

Kaže i da najava jesenskog prosvjeda nije politikantstvo, već odgovor na politiku u kojoj se porezi povećavaju jednoj skupini po jednoj, uz poruku da se ostali ne trebaju buniti jer ih se promjena trenutačno ne tiče. "Danas su na redu paušalni obrtnici i mali iznajmljivači. Sutra će biti netko drugi", poručuje UGP.

Ostajemo otvoreni za dijalog, a ne bude li ga nastavljamo pripreme za prosvjed

Udruga ostaje otvorena za razgovor, ali kaže da traži ozbiljne analize, razmjernost, stabilna pravila i jasne odgovore o tome kako država troši novac. "Ne bude li stvarnog dijaloga, nastavit ćemo s pripremama za jesenski prosvjed", poručuje.

"Država postoji zbog građana, a ne građani zbog države. Ljudi koji svojim radom pune proračun imaju pravo očekivati poštovanje, predvidiva pravila i odluke utemeljene na analizama, a ne na pretpostavci da će uvijek moći platiti još", zaključili su iz UGP-a.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u jučerašnjoj izjavi za medije u Daruvaru rekao da određene korekcije davanja paušalnih obrtnika, onih s najvećim prihodima, kao i povećanje paušala na krevete u turizmu, što su dijelovi Vladinog antiinflacijskog paketa koji bi trebao stupiti na snagu od iduće godine, predstavljaju minimalne zahvate koji idu za načelom pravednosti poreznog sustava.

Između ostalog, poručio je da mjere nisu "nikakav signal dodatnog opterećenja" nego obrnuto - "pokušaj za pravednim sustavom", a odbacio je i teze UGP-a da njegova Vlada porezno opterećuje gospodarstvenike.

Zaključno, upitao je što bi bilo da se kao test na 15 dana "dignu" sve mjere Vlade, pa da se PDV vrati na stope prije krize te ukinu sve subvencije na energente. "Što ćemo onda? Što ćemo onda? To je moj odgovor svima", poručio je jučer Plenković.