Uhićen bivši šef riječke krim policije zbog poticanja na teško ubojstvo i prikrivanje dokaza

Bivšem načelniku riječke krim policije određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke

<p>Bivši načelnik riječke krim policije <strong>Željko Kruneš</strong> uhićen je i pritvoren u pulskom istražnom zatvoru prema rješenju Županijskog državnog odvjetništva u Puli. </p><p>Na teret mu se stavlja kazneno djelo poticanja na teško ubojstvo i to, prema neslužbenim informacijama, unuka obitelji Šota s kojom je navodno bio u sukobu, kao i oštećenje tuđe stvari (osobnog automobila). Županijsko državno odvjetništvo Kruneša tereti i za prikrivanje dokaza dok je bio načelnik riječke krim policije, odnosno za kazneno djelo sprječavanja dokazivanja u kaznenom postupku, javlja <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/doznajemo-uhicen-bivsi-sef-rijecke-krim-policije-zbog-poticanja-na-ubojstvo-djece/2190822.aspx" target="_blank">Index</a>.</p><p>Bivšem načelniku riječke krim policije određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke.</p><p>Kako je izvijestilo <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/suspendirani-sef-rijecke-krim-policije-zavrsio-u-zatvoru---609455.html" target="_blank">Provjereno</a>, njegova bivša partnerica tvrdi da ju je Kruneš zlostavljao jer je svjedočila da planira ubojstvo unuka obitelji Šota, zbog poslovnog prostora koji je htio na njihovu štetu priskrbiti svom prijatelju.</p><p>U iskazu njegova bivša partnerica tvrdi kako je u lipnju 2015. godina Slavicu Šotu i njezinu kćer Josipu Novaković upozorila kako njezin partner planira ubojstvo Josipine djece, odnosno Slavičinih unuka: "Ja u dnevnom boravku spavam, a on malo dalje u sobi leži i razgovara na telefon s nećakom, koji je imao prometnu nesreću i ima epilepsiju. Rekao mu je da bi jedan dan trebao zgaziti jednog sina. Sad ne obojicu, nego jednog sina i da se njemu neće to moći dokazati jer ima epilepsiju. Kad sam to čula, prvo nisam znala što da radim”, opisala je tada Krunešina partnerica za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/suspendirani-sef-rijecke-krim-policije-zavrsio-u-zatvoru---609455.html" target="_blank">Provjereno</a>.</p><p>Majka mladića je kazala kako je rekao da će im zabiti slamku u vratnu žilu, napiti im se krvi i potom njihovu krv nositi oko vrata u bočici kao pobjedu protiv Šote.</p>