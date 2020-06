Val nasilja u Kaštelima: Ubijaju se na grobljima, pred osnovnim školama, pet metara od vrtića...

U najnovijoj eskalaciji nasilja hicima iz pištolja je ubijen boksač Mario Boljat 'Pajkić'. To je bilo u Kambelovcu, a noćas je također u Kaštelima, u Lukšiću planuo BMW starog policijskog poznanika Joze Čabraje

<p>Ubojstvo <strong>Marija Boljata</strong> zvanog <strong>Pajkić (36)</strong> u nedjelju navečer samo je zadnji u nizu zločina koji potresaju sedam <strong>Kaštela</strong>. Nasilje traje godinama, praktički otpočetka desetljeća.</p><p>Više-manje su uvijek glavni protagonisti isti likovi iz crne kronike, prije svega 29-godišnji <strong>Jozo Čabraja</strong> koji je, evo, u <strong>Kambelovcu</strong> preživio već treći pokušaj atentata te noći kad je ubijen Pajkić da bi mu već iduću noć planuo BMW.</p><p>Nosio je pancirku u nedjelju i ranjen je u trbuh. </p><h2>Pogledajte video: Tko je bio ubijeni Mario Boljat zvani Pajkić</h2><p>Od <strong>Štafilića</strong> do <strong>Sućurca</strong>, stara cesta od <strong>Trogira</strong> prema <strong>Splitu</strong> simboličan je "vodič kroz nasilje" pred samim vratima <strong>Splita</strong>, u kraju gdje prema zadnjem popisu stanovništva živi više od 40.000 stanovnika.</p><p>Obračuni oružjem samo pukim slučajem ne završe s kolateralnim žrtvama, poput nedjeljne pucnjave kad je metak probio prozor jednog susjeda, a garažna vrata drugome.</p><h2>Prvi: Kaštel Štafilić, mjesto radnje - groblje!</h2><p>Lokalni boksač <strong>Mario Boljat</strong> zvani <strong>Pajkić</strong>, ubijen u nedjelju hicima iz pištolja, prije deset godina preživio je atentat kod groblja u Kaštel Štafiliću, prvom Kaštelu ako krenete od Trogira prema Splitu.</p><p>Teško je ranjen s pet hitaca i od tad je na trbuhu nosio ogroman ožiljak. Otprije je bio invalid zbog teške ozljede lijeve noge u prometnoj nesreći kad mu je bilo 18 godina. Tad je pao s motora. </p><p>U svibnju 2010. godine, kad mu je bilo 26, na Boljata su u<strong> Štafiliću</strong> pucala dvojica muškaraca.</p><p>Nosili su motorističke kacige i nakon pucnjave pobjegli na skuteru. </p><p>- Zvali su me nepoznati ljudi mobitelom da mi imaju uručiti neko pismo i da dođem do groblja. Tamo je već pored zida bio parkiran skuter Beverly 250 crne boje. Pored njega je bio jedan visoki tip, oko 185 cm, s kacigom na glavi - ispričao je tad <strong>Boljat </strong>za <strong>Slobodnu Dalmaciju</strong>, pokazao ožiljke od metaka na trbuhu i nastavio:</p><p>- Tad iza zida izlazi mali debeli tip, također s kacigom na glavi, koji puca u mene. Padam u vozilu, a onda taj mršavi dolazi i udara me svom snagom pištoljem po zubima. Debeli sjeda za volan skutera, ovaj visoki skače na skuter i zajedno bježe...</p><p>Za taj atentat osuđen je <strong>Boris Pajić</strong> iz <strong>BiH</strong>. Priznao je krivnju i dobio dvije godine zatvora. Drugi počinitelj nije pronađen, kao ni organizator jer Boljat je tvrdio da Pajića nikad prije u životu nije vidio i da je policiji rekao tko bi mogao biti naručitelj. </p><h2>Drugi: Kaštel Novi, mjesto radnje - osnovna škola</h2><p><strong>Jozo Čabraja</strong>, čovjek koji je u nedjelju preživio treći atentat, bio je osuđen na 13 godina zatvora za ubojstvo 21-godišnjeg <strong>Marina Matijaša</strong> pred <strong>Osnovnom školom Bijači</strong> u <strong>Kaštel Novom</strong>. Pucao je iz pištolja marke <strong>Makarov</strong> 9 milimetara u lipnju 2014. godine i metak je pogodio mladića u čelo. Matijaš je sutradan preminuo u splitskoj bolnici.</p><h2>Pogledajte video: Jozo Čabraja ranjen je u nedjelju</h2><p>No Vrhovni sud suđenje je vratio na početak. Čabraja tvrdi da nije imao namjeru ubiti Matijaša i da je pucao u mrak nakon što je napadnut, odnosno nakon što je na njegov auto bačen čekić. Ključni svjedok <strong>Duje Pivčević</strong> na prvom suđenju je pričao da je Čabraja maltretirao ubijenog Matijaša u diskoklubu i da je tamo počeo sukob njih dvojice, da je Jozo šetao podignute majice dok mu je za pasom bio pištolj i da je vikao "dođite da vas pobijem jednog po jednog".</p><p>Čabraja se nakon ubojstva nekoliko dana skrivao i potom predao policiji.</p><p>No na ponovljenom suđenju Pivčević je odjednom stao na Čabrajinu stranu.</p><p>- Kod škole je bio mrak, Jozo nije nikako mogao vidjeti gdje puca. Udaljenost između njega i nas nije bila dva metra, nego oko 30 metara - prenijela je <strong>Slobodna Dalmacija</strong> 29. svibnja ove godine detalje njegova iskaza na ponovljenom suđenju.</p><p>Protiv Pivčevića je USKOK podignuo optužnicu da je godinama kasnije platio 40 tisuća eura četvorici suoptuženika da ubiju Čabraju iz osvete za Matijaševu smrt.</p><p>Pivčević je u zatvoru na Bilicama pod optužbom da je član zločinačke organizacije pod vodstvom Željka Rajića. </p><h2>Treći: Kaštel Stari, pucali iz jurećeg auta</h2><p>Pred sam Božić, 20. prosinca 2018. godine na Hitnu pomoć u Kaštel Starom sam se dovezao 39-godišnji muškarac, otprije poznat policiji. Imao je dvije prostrjelne rane na ruci i nozi, rekao je da se vozio od stare kaštelanske ceste prema magistrali kad su u njega zapucali iz jurećeg automobila. </p><h2>Četvrti: Kaštel Lukšić, izgorio BMW pred kućom Joze Čabraje</h2><p>Nakon obračuna u kojem je poginuo Pajkić, odmah iduću noć planuo je BMW u vlasništvu 29-godišnjeg Joze Čabraje. On inače živi u Kaštel-Lukšiću, ali ranjen je u trbuh tijekom pucnjave prošlog vikenda i prebačen je u bolnicu.</p><p>Oko tri i pol godine, tek nešto manje od maksimuma, Čabraja je inače proveo u istražnom zatvoru tijekom prvog suđenja za ubojstvo Matijaša, iz straha da bi mogao utjecati na svjedoke i ponoviti kazneno djelo.</p><p>U međuvremenu je pušten da na ponovljeno suđenje dolazi sa slobode. Živio je u Lukšiću i svako malo upadao u nevolje.</p><h2>Peti: Kaštel Kambelovac, ubojstvo pred dječjim vrtićem</h2><p>Hitna je po dolasku na mjesto obračuna, pet metara od dječjeg vrtića, oko 22.50 u nedjelju navečer zatekla Marija Boljata zvanog Pajkić kako leži u lokvi krvi i nije mu bilo spasa.</p><p>Njega pancirka nije spasila, ali Čabraju prema svemu sudeći jest jer je ranjen u trbuh. To mu je treći atentat iz kojeg je uspio izvući živu glavu. Pucnjavi je prethodila svađa i tučnjava. Još jedan muškarac je ranjen, a trojica su ubrzo privedena.</p><h2>Šesti: Kaštel Gomilica, suprotstavljeni klan </h2><p>Suprotstavljena ekipa koja je ušla u obračun s Čabrajom i ubijenim Boljatom u nedjelju navečer navodno je baš iz Kaštel Gomilice. Oni su u Kambelovac došli autima i parkirali na rivi, prema Kaštel Gomilici.</p><p>Ubrzo nakon pucnjave policija je blokirala cijelo područje, i Kambelovac i Gomilicu, da bi ubrzo privela trojicu za koje se sumnja da su sudjelovali u pucnjavi.</p><h2>Sedmi: Kaštel Sućurac, tu je fatalna Josipa R. (22) namamila Čabraju</h2><p>Jozo Čabraja je 5. ožujka prošle godine dobio SMS od ženske osobe koja ga je pozvala da se nađu na parkingu kraj Hitne u Kaštel Sućurcu. Kad je na dogovoreno mjesto sastanka stigao u svojem automobilu, dok je čekao djevojku s kojom je imao dogovor, kraj njega su projurila dva muškarca na skuteru. Jedan je izvadio pištolj i u Čabraju ispalio nekoliko hitaca.</p><p>Pogođen je u ruku, metak mu je okrznuo leđa, a još jedno streljivo ga je pogodilo u nogu. Čabraja se sam dovezao prvo u hitnu ambulantu u Kaštelima, a od tamo su ga prebacili u splitsku bolnicu.</p><p>Nekoliko dana nakon drugog pokušaja ubojstva Joze Čabraje, policija je u Splitu uhitila osam pripadnika zločinačkoga klana osumnjičenih za pokušaje ubojstva, nanošenje teških ozljeda... Ta je skupina, među ostalim pokušajima ubojstva i propucavanja, optužena za pokušaj ubojstva Čabraje.</p><p>Među privedenima je bila i djevojka jednog osumnjičenika, Josipa R. (22), koja je navodno večer ranije poslala sporni SMS Čabraji i tako ga namamila u klopku. </p>