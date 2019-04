Ekvador Assangeu ukinuo azil, uhićen pri izlasku iz ambasade

BBC javlja da je uhićen Julian Assange (47). Trenutno se nalazi u policijskoj postaji u centru Londona, a pred suca će "što je najbrže moguće".

Kako se vidi na snimci koja je objavljena na Twitteru, Assange je drastično promijenio imidž, sad ima dugačku bradu, a iz zgrade ambasade iznosilo ga je više muškaraca.

Dok u ga iznosili iz zgrade vikao je: "Morate pružati otpor, možete pružiti otpor", prenose britanski mediji.

Assange je, posjetimo, živio u ekvadorskoj ambasadi u Londonu proteklih šest godina. Međutim, Ekvador mu je otkazao azil, a kao izgovor iskoristili su skandal #INAPapers.

'INA dokumenti' su zbirka dokumenata poslana jednom ekvadorskom parlamentarcu u kojima se ekvadorski predsjednik Lenin Moreno optužuje za korupciju. Ekvador također sumnja da je WikiLeaks odgovoran za dijeljenje Morenovih privatnih fotografija na društvenim mrežama.

Dva dana nakon što je Moreno optužio Assangea da opetovano krši dogovor o svom azilu u ambasadi službeni Quito zatražio je dogovor sa Britancima kako bi mu bilo dopušteno napustiti ambasadu.

Assange se sklonio u ambasadu 2012. godine kako bi izbjegao uhićenje i izručenje u Švedsku gdje je optužen za silovanje.

Švedsko pravosuđe u međuvremenu je odbacilo prijavu, no britanske vlasti su uhitile Australca jer krši svoj uvjetni dopust bježanjem.

Assange kaže da strahuje da bi mogao biti izručen Sjedinjenim Državama te tamo optužen za objavu hakiranih vladinih dokumenata oko ratova u Afganistanu i Iraku.