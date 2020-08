Uhitili kapetana japanskog broda iz kojeg se izlila nafta

<p>Uhićen je kapetan japanskog broda koji je izazvao izlijevanje nafte kod otoka Mauricijusa, doznaje se od policijskog izvora.</p><p>- U utorak smo uhitili kapetana i njegovog zamjenika. Izvedeni su na sud na temelju privremene optužnice. Istraga se nastavlja u srijedu ispitivanjem drugih članova posade - rekao je glasnogovornik policije, <strong>Shiva Coothen</strong>.</p><p>Indijac <strong>Sunil Kumar Nandeshwar</strong> (58) optužen je za opasnu plovidbu. </p><p>Članovi posade policiji su rekli da je na dan nesreće na brodu bila organizirana rođendanska zabava. Po drugoj teoriji, plovio je blizu obale kako bi uhvatio WiFi signal.</p><p>Brod se nasukao na koraljni greben 25. srpnja i iz njega se izlilo 1000 tona nafte ugrozivši koralje, ribe i druge oblike života u moru. Znanstvenicu su rekli da je to dosad najgora ekološka katastrofa u zemlji. </p><p>Većina nafte s broda ispumpana je, no ostalo je još 166 tona nafte, a vlasti su postavile plutajuće barijere kako bi prikupili nafte oko broda.</p><p>Brod se preko vikenda prepolovio i prednji dio je otegljen dalje od koralja.</p><p>Krizni odbor rekao je da je posebna pozornost dana osjetljivim mjestima poput morskog parka The Blue Bay, Ile aux Aigrettes i the Pointe D'Esny, utočištu rijetkih životinja.</p><p>Tanker je dug 299,5 i širok 50 metara. Plovi pod zastavom Paname i vlasnik je tvrtka Okiyo Marine, podružnica Nagashiki Shippinga.</p><p>Mauricijus, poznat po djevičanskim plažama, popularan je među turistima .</p><p>Stručnjaci kažu da se utjecaj izlijevanja još procjenjuje, ali šteta bi mogla još desetljećima pogađati Mauricijus i njegovo gospodarstvo koje ovisi o turizmu.</p><p>Uklanjanje broda vjerojatno će trajati mjesecima. Bivša kolonijalna sila Francuska rekla je da će pomoći u čišćenju.</p>