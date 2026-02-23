Uhićen maloljetnik koji je htio pregaziti policajce: 'Na njih su bacali autodizalice, limenke'

Velikogorički policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom, 26-godišnjakom te maloljetnikom zbog sumnje da su zajedno provalili i krali stvari. Maloljetnik je posebno prijavljen za pokušaj teškog ubojstva policajca i oštećenja tuđe stvari jer se autom zabio u policijsko vozilo.

Kako su iz policije već pisali, sve se odvijalo u četvrtak 5. veljače oko 23.55 sati. Trojac je stigao do Novog Čiča gdje su u Velikogoričkoj ulici ispred kafića ukrali Volkswagen Polo. Iste noći su, sumnjaju istražitelji, oko 2.15 sati provalili u trgovinu u Šćitarjevu. Odmah su dignute sve patrole te su u mjestu Sasi vidjeli ukradeni Polo. Imao je otvoren prtljažnik, a u njemu je virila kutija. Upalili su rotirke i sirenu, no lopovi su se oglušili te nastavili vožnju u smjeru Drenja Šćitarjevskog.

- Počinitelji su iz otuđenog automobila u smjeru službenog vozila bacali limenke, plastične kašete, auto dizalice i druge predmete te je u pomoć policijskim službenicima upućena još jedna policijska ophodnja. Tijekom bijega na području Ribnice policijski službenici su s ciljem da se na tom pogodnom po sigurnosti svih, zaustave, taktički su se postavili službenim vozilom na način da ih prisile da se zaustave odnosno smanje brzinu - pišu iz PU zagrebačke.

No lopovi su se direktno zabili u policijski auto, a policajci su skočili u stranu kako ne bi poginuli. Jedan od njih preskočio je ogradu i spasio si život.

- Nisu imali drugi izlaz i bili su prisiljeni na uski prolaz što je rezultiralo da su vozilom upali u jarak gdje su osumnjičeni izašli iz vozila i krenuli bježati. Policijski službenici sustigli su i uhitili jednog od njih, 24-godišnjaka - navode iz policije.

U svemu je policijski vježbenik lakše ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

U srijedu, 18. veljače 2026., maloljetnik je uhićen, te je 19. veljače predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.