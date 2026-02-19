Pokušaj ubojstva u Sesvetama: Posvađali se pa ga ubo nožem!

Muškarac (39) i dalje se oporavlja u zagrebačkom KB Dubrava nakon što je u srijedu napadnut u parku u Sesvetama. Kako je javila policija, sve se odvijalo oko 15.30 sati u parku između Zagrebačke ceste i Ninske ulice. Prema prvim informacijama, žrtva se posvađala s nepoznatim muškarcem. Napadač je tad izvadio nož i izbo ga.

- Ozlijeđenom muškarcu je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi u Sesvetama, a potom i Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Intenzivnim kriminalističkim istraživanjem koje je uslijedilo, danas, 19. veljače na području Sesveta pronađen je muškarac starosti 52 godine, a koji se dovodi u svezu s navedenim događajem - javljaju iz policije i dodaju kako je istraga u tijeku.