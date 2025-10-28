Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAGA SE NASTAVLJA

Uhićen maloljetnik zbog pljačke vršnjaka u Novom Zagrebu: Oduzeo mu novac i odjeću!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićen maloljetnik zbog pljačke vršnjaka u Novom Zagrebu: Oduzeo mu novac i odjeću!
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Maloljetnik napao vršnjaka i otuđio novac i odjeću. Policija brzo reagirala, uhitila počinitelja i traga za drugim sudionicima...

Policija je uhitila maloljetnika koji se dovodi u vezu s razbojništvom počinjenim u nedjelju, 26. listopada, u poslijepodnevnim satima u Novom Zagrebu, na Remetinečkoj cesti.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da se uhićeni maloljetnik sumnjiči za razbojništvo počinjeno primarno s ciljem pribavljanja nepripadne materijalne koristi na štetu drugog maloljetnika. Tijekom događaja više je osoba, uz uporabu tjelesne snage, napalo maloljetnika na ulici te mu otuđilo novac i odjeću.

BILO JE PUCNJAVE Detalji pljačke na Trešnjevci: Opljačkao je još tri ljekarne. Sredio ga je mladi Kirgistanac
Detalji pljačke na Trešnjevci: Opljačkao je još tri ljekarne. Sredio ga je mladi Kirgistanac

Napadnuti maloljetnik pritom nije ozlijeđen, a visina materijalne štete procjenjuje se na više desetaka eura.

Osumnjičeni maloljetnik uhićen je jučer, 27. listopada, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. Policija je o svemu podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdila eventualna umiješanost drugih osoba u počinjenje kaznenog djela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
VELIKA TUGA U SLOVENIJI

Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Muškarac osumnjičen da je do smrti tukao Aleša, pred sucem istrage je negirao zločin. Policija nastavlja s istragom...
SKUPA IGRAČKA Kod Otočca je razbio Lambo! Šteta 100.000 €!
POGLEDAJTE FOTKE

SKUPA IGRAČKA Kod Otočca je razbio Lambo! Šteta 100.000 €!

Iz policije kažu kako je mladić uslijed neprilagođene vožnje udario u zaštitnu ogradu. Nema ozlijeđenih osoba...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025