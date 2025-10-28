Uhićen maloljetnik zbog pljačke vršnjaka u Novom Zagrebu: Oduzeo mu novac i odjeću!

Policija je uhitila maloljetnika koji se dovodi u vezu s razbojništvom počinjenim u nedjelju, 26. listopada, u poslijepodnevnim satima u Novom Zagrebu, na Remetinečkoj cesti.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da se uhićeni maloljetnik sumnjiči za razbojništvo počinjeno primarno s ciljem pribavljanja nepripadne materijalne koristi na štetu drugog maloljetnika. Tijekom događaja više je osoba, uz uporabu tjelesne snage, napalo maloljetnika na ulici te mu otuđilo novac i odjeću.

Napadnuti maloljetnik pritom nije ozlijeđen, a visina materijalne štete procjenjuje se na više desetaka eura.

Osumnjičeni maloljetnik uhićen je jučer, 27. listopada, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. Policija je o svemu podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdila eventualna umiješanost drugih osoba u počinjenje kaznenog djela.