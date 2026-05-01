Ubijena je 41-godišnjakinja, BiH mediji pišu kako je nesretnoj ženi ubojica više puta prijetio nakon što su se razveli.
VELIKA POLICIJSKA AKCIJA
Ubio bivšu u Sarajevu i dao se u bijeg s djetetom (5). Uhićen je, našli su ga u ćevabdžinici...
Nakon intenzivne policijske potrage u Sarajevu je u petak oko 19:30 uhićen je T.P (49) koji je osumnjičen da je ubio svoju bivšu suprugu i ranio njezina brata, a potom se dao u bijeg s djetetom (5) kojeg je dobio u vezi s bivšom suprugom. Prema pisanju Avaza, policija ga je pronašla na kultnoj Baščaršiji, u jednoj poznatoj ćevabdžinici, gdje je bio s djetetom...
Dijete nije bilo povrijeđeno, piše Dnevni Avaz.
Ubio ju je u podstanarskom stanu u kojeg je odselila nakon razvoda. Smrt je potvrđena u 16:30.
