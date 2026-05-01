MALOLJETNIK TEŠKO OZLIJEĐEN

Policija uhitila 24-godišnjaka zbog pokušaja ubojstva: U Gajnicama izbo maloljetnika!

Piše HINA,
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Dvojica 18-godišnjaka napala su 19-godišnjaka i otuđila mu novac i dokumente

Zagrebačka je policija izvijestila je u petak da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom osumnjičenim za pokušaj ubojstva maloljetnika u parku u Gajnicama u ponedjeljak, dok je dvojicu 18-godišnjaka prijavila za razbojništvo počinjeno nekoliko sati ranije.

Sva su trojica uhićena i predana pritvorskom nadzorniku.

Prema policijskim podacima, razbojništvo se dogodilo u ponedjeljak, 27. travnja, oko 19.20 na Bolničkoj cesti, gdje su dvojica 18-godišnjaka napala 19-godišnjaka i otuđila mu novac i dokumente. 

Tri sata kasnije, u parku na području Gajnica, 24-godišnjak je, kako se sumnja, nožem ubo maloljetnika u predjelu prsa i teško ga ozlijedio, čime je doveo u opasnost njegov život.

24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama
24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
UŽAS Detalji strave u Gajnicama: Uboli maloljetnika u prsa, a tri sata ranije je bio opljačkan!
Detalji strave u Gajnicama: Uboli maloljetnika u prsa, a tri sata ranije je bio opljačkan!

Ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 24-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok su protiv dvojice 18-godišnjaka podnesene kaznene prijave zbog razbojništva te su također predani pritvorskom nadzorniku

NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!
HEROJI BLJESKA

NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca
FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!
GDJE JE SKUPLJE?

FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!

Dok smo boravili u Crnoj Gori, odlučili smo svratiti u lokalni dućan i malo istražiti cijene proizvoda. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jest usporediti ih s cijenama u Hrvatskoj, pa smo snimili stanje na policama kako biste i vi mogli vidjeti razlike. Pogledajte što smo zabilježili i procijenite sami - gdje je zapravo skuplje? Osim hrvatskih proizvoda, našlo se tu i onih popularnih...
Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!
UPALJEN METEOALARM

Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!

Čekaju nas pretežno sunčani dani, no unatoč tome, jutra će biti iznimno svježa, a u unutrašnjosti zemlje postoji i opasnost od mraza...

