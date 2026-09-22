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ODREĐEN MU PRITVOR

Uhićen predator iz Žlebine. Žrtva za 24sata: 'Čekao me kod škole i pratio. Bojala sam ga se'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Uhićen predator iz Žlebine. Žrtva za 24sata: 'Čekao me kod škole i pratio. Bojala sam ga se'
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Više puta me uznemiravao. Dolazio je gdje god bih ja bila. On to radi već godinama, još od moje srednje škole. Prilazi i mojoj prijateljici koja ima 13 godina - govori nam mlada djevojka.

Predator s područja Žlebina, iz okolice Virovitice, kojeg policija sumnjiči za kazneno djelo nametljivog ponašanja, a kojemu je kako je za 24sata potvrdio Županijski sud u Bjelovaru, određen jednomjesečni istražni zatvor već je mjesecima, prema svjedočenju 19-godišnje djevojke za 24sata, izazivao kod nje osjećaj straha i nelagode. 19-godišnjakinja nam je ispričala kako je prati još od srednje škole, odnosno kako je neželjeno ponašanje počelo kada je imala 15 godina.

- Više puta me uznemiravao. Dolazio je gdje god bih ja bila. On to radi već godinama, još od moje srednje škole. Dobacuje mi, nudi mi razne stvari, bombone. Ide posvuda gdje sam ja, prije mi je dolazio pred školu, pred dućane, bilo gdje. Izaziva mi osjećaj straha i nelagode. Dočekao me prije pred školom i pratio me - rekla je za 24sata 19-godišnjakinja.

Kaže kako joj je muškarac prilazio i nudio joj odlazak na sladoled, kavu ili vožnju, iako ga je odbijala.

- Rekla sam tati. On je pričao s njim. Neko vrijeme je bio mir, ali kasnije je opet počelo - kaže djevojka.

Posebno je zabrinjava, dodaje, što nije primijetila da se takvo ponašanje odnosi samo na nju.

- Prilazi mladima. Imam prijateljicu koja ima 13 godina. I njoj isto prilazi - tvrdi.

O njegovu ponašanju posljednjih se dana počelo govoriti i na društvenim mrežama. Objavljeno je upozorenje djevojkama i roditeljima u kojem jedna djevojka opisuje kako ju muškarac prati automobilom, dolazi u blizinu njezine kuće, zaustavlja se i upućuje joj neprimjerene komentare.

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U videozapisu objavljenom uz upozorenje vidljivo je kako joj šalje poljupce i namiguje. Nudi bombone i pokazuje nož.

Županijski sud u Bjelovaru u odgovoru za 24sata naveo je mu je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

- Nakon izvršene provjere na sudu obavještavamo Vas da je sudac istrage ovoga suda dana 19. rujna 2026. godine odlučivao o prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, te temeljem čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku (opasnost od novog počinjenja djela) odredio istražni zatvor imenovanom u trajanju od mjesec dana. Protiv iste odluke branitelj okrivljenika podnio je žalbu koja ne odgađa izvršenje rješenja - stoji u odgovoru Županijskog suda u Bjelovaru.

PU virovitičko-podravsku potvrdila je da je muškarac uhićen.

- Muška osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predana je pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nametljivog ponašanja, dok je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava - odgovorili su iz policije.

Dodali su kako kontinuirano prate javni prostor i društvene mreže te, kada dođu do saznanja o mogućem počinjenju kažnjivih radnji, pokreću potrebne provjere i izvide.

S obzirom da su se na društvenim mrežama vezano za ovaj slučaj počeli javljati brojni svjedoci koji su tvrdili da im je dotični također prilazio, iako su u to vrijeme bili maloljetni, te da su protiv njega digli i ranije prijave, policija navodi kako detalje o ranijim prijavama i eventualnim postupanjima ne mogu iznijeti jer kada je riječ o kaznenim djelima počinjenima na štetu djece i maloljetnika te slučajevima u kojima su djeca i maloljetnici počinitelji, da se postupa sukladno Zakonu o sudovima za mladež.

Zbog propisa o zaštiti osobnih podataka policija nije iznijela ni identitet osumnjičene osobe, broj eventualnih ranijih prijava niti detalje o mjerama i radnjama koje se provode u okviru kriminalističkog istraživanja.

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Komentari 32
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