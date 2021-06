U akciji uhićenja osječkih sudaca, uhićen je i biznismen Drago Tadić. Njega je bjegunac Zdravko Mamić kompromitirao u svojim izjavama oko korumpiranosti osječkog suda, na kojem se Mamiću sudi za izvlačenje novca iz Dinama. Tadića je inkriminirao i na USB-u kojeg je predao USKOK-u, a na njemu su navodno i dokazi o tome kako je podmićivao suce koji su mu na kraju i presudili.

- Svemu ovome je prisustvovao osječki poduzetnik Drago Tadić koji se cijelo vrijeme s nama družio i pio. Poslije ću objasniti zašto je gospodin Drago Tadić bio s nama, uz gospodina Škorića, gospodina Pribića i gospodina Vekića - tako je svoje objašnjavanje Tadićeve uloge započeo Zoran Mamić, prenosi Jutarnji list.

Prema Mamićevom iskazu, Tadić je sucima donosio potpisane dresove Luke Modrića i Matea Kovačića iz Real Madrida. Optužuje ga da ga je upravo on vodio u stan stanovite gospođe Nataše gdje se nalazio sa sucem Vekićem.

- Za vrijeme te večere dobio sam, ne prvi put, telefonski poziv, video call gdje su me iz restorana Bocca Márai u Miramarskoj zvali Drago Tadić, gospodin Vekić, gospodin Krušlin i gospodin Pribić i pjevali mi iz restorana - navodno je rekao Mamić o zabavi na vikendici Željka Dolačkog.

Mamić navodno tvrdi da je Tadić plaćao ručkove i večere sucima u restoranu Bijelo Plavi u blizini stadiona GNK Osijek. U većini situacija, po Mamićevom iskazu, Drago Tadić je bio prisutan te je obavljao sitne poslove prenošenja stvari ili plaćanja računa osječkih sudaca, a Mamić je objavio i fotografiju na kojoj pozira sa sucem Zvonkom Vekićem. Tadić je rekao da je slučajno bio pozvan na tu večeru te da je Mamić pozvao suce Vekića i Krušlina koji su se na taj poziv odazvali.

Slučaj Glavaš

Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu Tadić je 2010. povezao Ivana Drmića, Sanju Marketić, Srećka Jurišića i svoju suprugu Božicu Tadić Čavar u kriminalnu grupu kojoj je cilj bio utjecati na ishod žalbenog postupka, kako bi tad osuđeni Branimir Glavaš bio oslobođen. Ideja je bila da podmite osobe koje su mogle utjecati na članove sudbenog vijeća u Glavaševom predmetu, suca evidentičara, ali i podmićivanjem samih sudaca Vrhovnog suda. Tad je osuđen na godinu i devet mjeseci, zbog čega je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje je iskoristio mogućnost da se kazna zatvora otkupi, tako da se izvukao bez dana zatvora. Naime, nije više uspijevao odgoditi odsluženje kazne u Hrvatskoj, pa je pobjegao u BiH, čije državljanstvo ima.

Tamo, preko Općinskog suda u Livnu, traži da tamo odsluži kaznu. To mu se i odobrava, no Tadić nakon toga, ulaže žalbu na trajanje presude. Sud u Livnu mu smanjuje kaznu na godinu dana. Nakon toga, koristi zakon koji vrijedi u BiH, a to je da se zatvorske kazne do godine dana mogu zamijeniti novčanim kaznama. I zaista, Tadić otkupljuje zatvorsku kaznu za 140.274 kune. Iako time u Hrvatskoj nisu zadovoljni, ne mogu poduzeti ništa zbog sporazuma s BiH.

Osijek Koteks

Tadić je 2020. uhićen na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH jer je za njim raspisana tjeralica zbog gospodarskog kriminala. Naime, u vrijeme podizanja optužnice za gospodarski kriminal, Tadić se nalazio u BiH, pa je za njim raspisan Europski uhidbeni nalog. Tadić je bio predsjednik uprave tvrtke "Osijek Koteks", a austrijski državljanin Dietmar Aluta-Oltyan, predsjednik Nadzornog odbora te tvrtke. Protiv njih je podignuta optužnica zbog sumnji da su zlouporabama tvrtku oštetili za više od 15 milijuna kuna.

U ovom slučaju Tadića se tereti da je u ime i za račun "Osijek Koteksa", uz suglasnost drugookrivljenog Dietmara Aluta-Oltyana zaključio štetni ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa zadarskom tvrtkom "Busišta dva". Tim se ugovorom "Osijek Koteks" zadarskoj tvrtki obvezao plaćati fiksni iznos od 900 tisuća eura godišnje na ime troškova zakupa nekretnine drobiličnog postrojenja i troškova naknade za plaćanje koncesije, iako su bili svjesni da je tržišna vrijednost znatno manja.

Time su, prema optužnici, umjesto 5,87 milijuna kuna, zadarskoj tvrtki platili 21,6 milijuna kuna i oštetili 'Osijek Koteks' za 15, 7 milijuna kuna.

Lažno svjedočenje?

Dnevnik.hr objavio je 2021. godine snimku na kojoj Tadić priznaje da je kao svjedok lagao na suđenju Božidaru Kalmeti kako bi mu pomogao da bi zauzvrat dobio oslobađajuću presudu u svom slučaju u kojem je osumnjičen da je izvlačio novac iz firme, no Tadić poručuje kako je sve izvučeno iz konteksta.

- Rekao sam da ja nisam teretio Kalmetu i da nisam ništa rekao krivo što nije rečeno Uskoku. Ja kod toga ostajem - poručio je.

Dodao je kako Turudića ne poznaje, a da je sa Šeksom do 2010. bio u dobrim odnosima, no da sad ne razgovaraju.