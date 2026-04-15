Uhićena dva muškarca: Deponij stigao do ruba kanjona, otpad zakopali i posadili masline?

Stanovnici Zagore godinama su se žalili, Državni inspektorat pisao je kazne i podnosio prijave, o svemu je izvještavala Slobodna Dalmacija, a na kraju je prošli mjesec kaznenu prijavu podnijela i predsjednica Saborskog odbora za okoliš, Dušica Radojčić.

No policija je to cijelo vrijeme radila u tišini i nakon mjeseci i mjeseci istrage, policija Splitsko-dalmatinske županije uhitila je dva muškarca za koje vjeruju da su sudjelovali u ilegalnom bacanju građevinskog otpada na više lokacija i uništili šumu kraj Omiša.

- Jutros, 15. travnja 2026. godine, policijski službenici uhitili su dvije osobe zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Ugrožavanje okoliša otpadom i Pustošenje šuma. U okviru istraživanja policijski službenici obavljaju pretrage doma i drugih prostorija koje osobe koriste. U ovom trenutku na području Čisle, Zvečanja i Kostanja policijski službenici u suradnji sa zamjenicima Općinskog državnog odvjetništva u Splitu provode pretragu zemljišta kojega koriste osumnjičenici. Na terenu su uz policijske službenike i zamjenike državnih odvjetnika, djelatnici Državnog inspektorata (Služba za zaštitu okoliša, Služba šumarske inspekcije), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet i predstavnici Grada Omiša uz djelatnike njihovih tvrtki - obavijestili su iz policije.

Za 24sata kažu da ozbiljno shvaćaju ovakva kaznena djela, što se vidi iz ovih uhićenja. Stanovnici nisu baš rječiti, kažu da znaju, ali više od toga nisu bili voljni reći. No spomenuli su i da se otpad onamo dovozi godinama.

- Jednom su dovukli plastičnu brodicu i zapalili je, sve tu u blizini Cetine - rekao je jedan.

Dio otpada ispod maslina

To je ono što je bilo vidljivo. Ono što nije su tisuće kubika građevinskog otpada, kadi, žica i klima-uređaja. A ne vide se jer su ih počinitelji navodno ubacivali u jame, koje su prvo iskopali, pa su na to nanijeli zemlju i onda sadili masline i orahe. Još jedanput su se kriminalni umovi kao iz "Alana Forda" dosjetili kako će se riješiti smeća a da za to ne potroše ni centa, i bez obzira na to što time rade okolišu, sugrađanima, ali i sebi. Da svijet ovako funkcionira kako su oni zamislili, ne bismo imali pravila i zakone, pa ni zatvore, koje će uhićeni pobliže upoznati iznutra.

Dio deponija vidljiv je s ceste, a na terenu su bili i djelatnici Državnog inspektorata, koji su već prije protiv tvrtke Dom commerce pokrenuli prekršajni postupak. No iz policije za 24sata kažu da su zasad osumnjičene samo dvije fizičke osobe. Tu tvrtku, kao i tvrtku SAN-GRA, nedavno je kazneno prijavila i Radojčić.

- Već dugo upozoravam kako je vrijeme da protiv okolišnih kriminalaca napokon postupamo kazneno, a ne samo prekršajno. Plaćanje kazni za prekršaje dio je njihova poslovnog modela i potpuno neučinkovito s obzirom na milijunske zarade - napisala je u priopćenju.

Pokušali smo kontaktirati obje tvrtke, no mobiteli i fiksni telefoni su im isključeni. Za sada službene informacije govore da su uhićena samo dva muškarca koji su upravljali parcelama i imaju neki oblik vlasništva nad njima.