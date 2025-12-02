Obavijesti

VELIKA AKCIJA U BELGIJI

Uhićena Federica Mogherini, bivša šefica EU diplomacije!

Piše Antonela Šaponja, HINA,
Policija je pretražila zgrade Europske službe za vanjsko djelovanje, Europskog koledža i više privatnih adresa

Bivša potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini nalazi se među uhićenima u aferi EEAS i College of Europe, kao i Stefano Sannino, bivši glavni tajnik EEAS-a, sada direktor Glavne uprave Komisije za Bliski istok, sjevernu Afriku i Zaljev, javlja u utorak belgijski list Le Soir na svom portalu.

Federica Mogherini  bila je potpredsjednica EK i visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost od 2014. do 2019., a od 2020. je rektorica College of Europe. 

Stefano Sannino je jedan od najiskusnijih europskih diplomata. Bio je glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) od 2021. do ove godine, kada je preuzeo Glavnu upravu Komisije za Bliski istok, sjevernu Afriku i Zaljev.

Treća privedena osoba je menadžer institucije College of Europe.

Belgijska policija pretražila je u utorak na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) prostorije EEAS-a i College of Europe u Brugesu zbog sumnje da je ta prestižna poslijediplomska visokoškolska ustanova unaprijed dobivala informacije o natječaju za osposobljavanje diplomata.

“Na zahtjev EPPO-a, koji je odobrio istražni sudac, Savezna policija pretražila je nekoliko zgrada College of Europe u Brugesu, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje u Bruxellesu te domove osumnjičenika”, priopćio je EPPO, dodajući da su tri osobe privedene, ali ih ne imenujući.

Komisija je potvrdila da je policija bila u prostorijama EEAS-a, svojevrsnog ministarstva vanjskih poslova EU-a, ali je odbila bilo kakav daljnji komentar jer je “istraga u tijeku”.

Istraga se provodi u vezi s projektom Diplomatske akademije Europske unije – devetomjesečnom programu osposobljavanja za mlađe diplomate u državama članicama – koji je Europska služba za vanjsko djelovanje dodijelila College of Europe u Brugesu, u razdoblju 2021. – 2022., nakon provedenog natječaja. 

Istragom se pokušava utvrditi je li  College of Europe bio unaprijed obaviješten o kriterijima odabira u natječajnom postupku i jesu li predstavnici Collegea imali dovoljno razloga vjerovati da će im biti dodijeljena provedba projekta, prije službene objave natječaja.

