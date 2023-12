Uhićena je Sandra Cindrić, bivša specijalistica za prisilnu naplatu i ravnateljica razvojne agencije

Kako neslužbeno doznaju 24sata, u Karlovcu je u akciji Uskoka uhićena Sandra Cindrić, sadašnja ravnateljica Javne ustanove razvojne agencije (JURRA) Karlovačke županije.

USKOK i dalje pretresa urede same agencije, a iz Karlovačke županije, koja joj je na čelu, zasad nemaju komentara.

- Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PU bjelovarsko-bilogorska u koordinaciji s USKOK-om. Navedene radnje provode se na području Zagreba i Karlovca u odnosu tri osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela protiv službene dužnosti -- potvrdili su iz USKOK-a.

Prije imenovanja od prije nekoliko mjeseci, radila je u FINA-i kao pravni ekspert u Centru za prisilnu naplatu (PNOP). Već se tada našla u središtu afere nakon optužbi prošlog ravnatelja agencije Vilka Klasana kako je pobijedila na namještenom natječaju za to mjesto iako nije imala nikakvog iskustva u radu s europskim fondovima.

- Ja sam da otkaz jer nisam želio da mi takva kriminalka bude šefica - rekao nam je u srijedu Klasan, kojeg je na sumnjivog natječaja naslijedila u agenciji. On ju je tada i osobno prijavio državnom odvjetništvu, a je li ova akcija dio te prijave tek se treba otkriti.

U samoj Razvojnoj agenciji vlada zavjet šutnje, odnosno službenici Uskoka su ih vjerojatno upozorili kako ne smiju iznositi detalje iz istrage.

Podsjetimo, nakon provedenog postupka, upravno vijeće predvođeno posebnom savjetnicom županice Natašom-Rahelom Borovček odabralo je Cindrić. Prema izvorima 24sata, to je odrađeno navodno prema samoj želji HDZ-ove županice Karlovačke županije Martine Furdek-Hajdin.

Podsjetimo, Cindrić je u životopisu i spomenula znanja i vještine koje je stekla, a to je korištenje računalom. Ondje navodi "svakodnevno korištenje MS Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, WhatsApp, E-mail use, gmail, Facebook."

Uvjete za to mjesto ne bi imala da to isto vijeće mjesecima ranije nije provelo izmjene statuta.

Borovček nam je potvrdila da se biralo po novom statutu no pravdala se da su ga morali promijeniti kako bi izjednačili uvjete s drugim županijskim ustanovama.

- S obzirom na to da su statuti ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija sadržavali niz odredaba koje su bile nedovoljno usklađene sa Zakonom o ustanovama ili su u međuvremenu u cijelosti uređene drugim zakonima provedeno je usklađenje Odluka o osnivanju i Statuta ustanova i to Županijske uprave za ceste te javnih ustanova, Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije, Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i Natura Vive - navodi Borovček.

Dodala je kako su Cindrić izabrali nakon pisane provjere znanja, razgovora i prijedloga četverogodišnjeg programa. Poslali su nam ga na uvid, no tek se ondje postavlja pitanje jesu li ga uopće čitali. Tako Cindrić navodi da će nastaviti raditi na započetim projektima kao što je Poduzetnički centar Nikola Tesla.

To bi bilo pohvalno da taj isti poduzetnički centar već nije otvoren 9. svibnja 2023., čak tri mjeseca prije nego je stupila na dužnosti. Otvorio ga je sam premijer Andrej Plenković uz karlovačku županicu Furdek-Hajdin, istu onu koju savjetuje šefica upravnog vijeća JURRA-e Borovček. Osim toga, Cindrić navodi kako planiraju pomoći u nabavi kamiona za odvojeno prikupljanje otpada u Dugoj Resi, a on je nabavljen 2022.