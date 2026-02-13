Obavijesti

News

Komentari 2
S JOŠ TROJICOM OKRIVLJENIKA

Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške na sudu: Čeka se odluka o istražnom zatvoru

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške na sudu: Čeka se odluka o istražnom zatvoru
Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Grgićev odvjetnik Fran Olujić izjavio je novinarima kako se njegovoga klijenta tereti za ukupno pet kaznenih djela, od toga dva primanja mita, dvije zlouporabe položaja i ovlasti te jedno trgovanje utjecajem

Admiral

Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i još trojica okrivljenika, koje Uskok tereti za više koruptivnih kaznenih djela, privedeni su u petak popodne na osječki Županijski sud koji treba odlučiti o prijedlog Uskoka da im se odredi istražni zatvor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić opet na meti istražitelja 01:52
Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić opet na meti istražitelja | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Grgićev odvjetnik Fran Olujić izjavio je novinarima kako se njegovoga klijenta tereti za ukupno pet kaznenih djela, od toga dva primanja mita, dvije zlouporabe položaja i ovlasti te jedno trgovanje utjecajem.

Navodi da Grgića terete za primanje mita iako "Uskok ne tvrdi da je taj mito ikada dan, niti ima bilo kakvih materijalnih dokaza da je taj mito ikada zatražen".

"On se aktivno branio. Njegova obrana je vrlo jasna, ništa se od ovih događaja nije odvijalo na način kako to Uskok tvrdi. Za moga klijenta traži se istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja djela te utjecaja na svjedoke, ukupno 12 svjedoka", pojasnio je Olujić.

Na upit novinara razmišlja li Grgić o podnošenju ostavke na dužnost gradonačelnika Olujić je odgovorio kako je u medijima netočno objavljeno da je Grgić podnio ostavku. On to nije učinio i u ovome trenutku on o tome ne razmišlja, a naši daljnji koraci ovisit će o odluci osječkog Županijskog suda, dodao je Olujić.

POKRENUTA ISTRAGA Grgić čeka odluku o istražnom zatvoru. Grad za 24sata: 'Koliko znamo, ostavku još nije dao...'
Grgić čeka odluku o istražnom zatvoru. Grad za 24sata: 'Koliko znamo, ostavku još nije dao...'

Uskok je ranije izvijestio da je, na temelju policijske kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv Grgića kojeg sumnjiči da je od poduzetnika tražio novac, udio u dobiti i financiranje njegove političke kampanje za lokalne izbore.

Tužiteljstvo i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili da Grgića, 48-godišnjaka, 36-godišnjaka i 66-godišnjaka sumnjiče za trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita i davanje mita za trgovanje utjecajem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...
Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...
STRAVA U BIH

Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...

Među četiri ozlijeđene osobe najteže je stradala 17-godišnja djevojka Ella Jovanović kojoj su u bolnici morali amputirati nogu a u petak je i dalje bila životno ugrožena.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026