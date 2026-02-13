Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške na sudu: Čeka se odluka o istražnom zatvoru

Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i još trojica okrivljenika, koje Uskok tereti za više koruptivnih kaznenih djela, privedeni su u petak popodne na osječki Županijski sud koji treba odlučiti o prijedlog Uskoka da im se odredi istražni zatvor.

Grgićev odvjetnik Fran Olujić izjavio je novinarima kako se njegovoga klijenta tereti za ukupno pet kaznenih djela, od toga dva primanja mita, dvije zlouporabe položaja i ovlasti te jedno trgovanje utjecajem.

Navodi da Grgića terete za primanje mita iako "Uskok ne tvrdi da je taj mito ikada dan, niti ima bilo kakvih materijalnih dokaza da je taj mito ikada zatražen".

"On se aktivno branio. Njegova obrana je vrlo jasna, ništa se od ovih događaja nije odvijalo na način kako to Uskok tvrdi. Za moga klijenta traži se istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja djela te utjecaja na svjedoke, ukupno 12 svjedoka", pojasnio je Olujić.

Na upit novinara razmišlja li Grgić o podnošenju ostavke na dužnost gradonačelnika Olujić je odgovorio kako je u medijima netočno objavljeno da je Grgić podnio ostavku. On to nije učinio i u ovome trenutku on o tome ne razmišlja, a naši daljnji koraci ovisit će o odluci osječkog Županijskog suda, dodao je Olujić.

Uskok je ranije izvijestio da je, na temelju policijske kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv Grgića kojeg sumnjiči da je od poduzetnika tražio novac, udio u dobiti i financiranje njegove političke kampanje za lokalne izbore.

Tužiteljstvo i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili da Grgića, 48-godišnjaka, 36-godišnjaka i 66-godišnjaka sumnjiče za trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita i davanje mita za trgovanje utjecajem.