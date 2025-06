Uhićeni kirurg sredio bolovanje medicinskoj sestri da može na put: 'Drugi su uzimali i više'

Drugi njegovi kolege su uzimali i više, kažu poznanici uhićenog Zorana Krstonijevića, kirurga sa Svetog Duha. Na opasku 24sata da bi to trebali prijaviti, kažu da nema smisla jer će to samo uzrokovati neugodnosti za njih same jer će, kako kažu, biti izloženi pritiscima i mobingu. Jedan od sugovornika ide toliko daleko da govori da su ti koji su uzimali više sami prijavili Krstonijevića.

Foto: Privatni album

Zoran Krstonijević, uhićeni kirurg sa Svetog Duha, bit će ispitan na Uskoku. Dvije zaposlenice i jedan pacijent su već ispitani, dok su dva medicinska tehničara, Mario L. i Josip K. dovedeni oko 18:30. Upravo njih Uskok tereti da su bili posrednici koji su za Krstonijevića dogovarali davanje mita u zamjenu za 'poguranac' na listi čekanja za operacije, izradu lažne dokumentacije kako bi određeni osuđenici dobili odgodu izvršenja zatvorske kazne i otvaranje bolovanja bez prave osnove.

Jedna od njih je i medicinska sestra, za koju Index.hr piše da je bila Krstonijevićeva poznanica, a bolovanje joj je trebalo da ode s partnerom na putovanje. Takvih bolovanja je bilo više, navodno su 'uslugu' naplaćivali od 300 do tisuću eura, a trojac je novac navodno dijelio.

Zagreb: Dovođenje uhićenih iz KB Sveti Duh | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Neslužbeno doznajemo da je jednog pacijenta iz privatne klinike u kojoj je radio, koja surađuje s Uskokom, doveo na Sveti Duh i vodio kao pacijenta tamo pa je operaciju platio HZZO. Štoviše, naveo ga je kao hitan slučaj makar to nije bio.

Zagreb: Dovođenje uhićenih iz KB Sveti Duh | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kad je u pitanju izrada medicinske dokumentacije za izbjegavanje zatvora, to su radili na način da bi izradili dokumentaciju u kojoj stoji da je osuđeni toliko bolestan da se ne može liječiti u zatvorskoj bolnici. Kako je ta dokumentacija koja je priložena sudu izgledala uobičajeno i došla je iz odnedavno državne bolnice, sud nije imao razloga sumnjati. Jutarnji list piše da je jedan takav primjer osuđeni Tomislav Š., koji je sve to platio 600 eura koje je dao tehničaru Mariu L.

Zagreb: Dovođenje uhićenih iz KB Sveti Duh | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kako smo već pisali, policija je snimala 'pacijente' koji dolaze na hitni prijem u KB Sveti Duh kad je Krstonijević dežuran šepajući ili uz pomoć štaka, ušli bi na pregled, a nakon pregleda bi još kraće vrijeme koristili štake ili šepali dok su se udaljavali iz bolnice. Potom bi štake prestali koristiti ili prestali šepati. Krstonijevića su istražitelji i prisluškivali pa su tako došli i do drugih kaznenih djela za koje ga terete.