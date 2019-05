Uhićeni opasni prevaranti: Opili bi žrtve, oteli ih, a onda okrali

Prebit ćemo te! Nećeš se nikad vratiti kući i obitelji, tako je organizirana skupina od petero ljudi, otprije dobro poznata policiji, prijetila Zadraninu (72) držeći ga u zatočeništvu i konstantno pijanim, kako bi mu omela zdravo rasuđivanje.

Policija vjeruje da ima još žrtava prijevara te poziva prevarene diljem zemlje da im se jave. Od kriminalne petorke, 2. svibnja uhitili su troje, 28-godišnjega Karlovčanina, 41-godišnjaka s velikogoričkog područja te njegovu bivšu ženu, 32-godišnju Gospićanku. Brat (33) uhićenoga Karlovčanina i još jedan njihov sugrađanin (29) bili su još u bijegu, no uhićeni su i dovedeni u prostorije zadarske policije u ponedjeljak oko podne.

Žrtve su pomno birali

Od staraca su izvlačili novac na razne načine, putem prevara, iznuda i protupravnog oduzimanja slobode, a uspjelo im je domoći se više od milijun kuna. Najprije su pomno birali žrtve starije životne dobi, slabijeg zdravlja i oskudnijeg obrazovanja. Obilazili su kvartove u Zadru, prilazili žrtvama i nudili im razne usluge. Ljubavne veze bile su vrhunska ponuda, a žrtve koje bi potom doveli u bespomoćna stanja omamljenosti, opijenosti i zablude brutalno su varali i iskorištavali.

Žrtvu su izabrali 28. ožujka 2018. godine u jutarnjim satima u Zadru, u kafiću na Branimirovoj obali. Tamo je sjedio 72-godišnji Zadranin. Časteći ga, već su ga ujutro doveli u visoki stupanje alkoholiziranosti. Tad su naveli da potpiše ugovor s teleoperaterom, kupujući mobitel marke Samsung, a nekoliko dana kasnije opet su ga naveli da potpiše ugovor, ali ovaj put za mobitele Huawei. Kad su shvatili da je starac naivan, na prevaru su ga naveli da s njima ode u javnobilježnički ured u Zadru i potpiše ugovor o prodaji 576 kvadrata građevinskog zemljišta u atraktivnome mjestu Rtina blizu Zadra, i to za samo 35.000 kn. Oštećenik nije dobio ni kunu, a to zemljište je kasnije 41-godišnjak prodao kupcu iz Zagreba za 10.000 eura. Kupac se uknjižio na teren, a vlasnik će u parničnom postupku morati dokazivati da je žrtva prijevare. Starca naivca sjetili su se ponovno 6. rujna lani. Na isti način su ga omamili alkoholom, nagovorili da sjedne u njihov automobil te ga odvezli u mjesto pored Velike Gorice u kuću u vlasništvu 41-godišnjaka. Tamo su ga zatočili, opijali i nisu mu dali da se javi obitelji. Obitelj je prijavila nestanak, ali bilo je prekasno.

- Starca su odveli k javnom bilježniku i potpisali te ovjerili kupoprodajni ugovor za stan u Zadru od 76,80 četvornih metara, za iznos od 40.000 eura. To je višestruko niži iznos od tržišne cijene. Ali ni taj mizerni novčani iznos nisu predali oštećenom. Dobio je opet nula kuna - rekao je Romano Landeka, šef Odjela organiziranoga kriminaliteta zadarske policije. Zadranin se vratio doma, prljav, iscrpljen i još pijan. Bio je na policiji, gdje su povukli potragu za njim kao nestalim čovjekom. Ništa nije kazao o prijetnjama, a zanijekao je da je oštećen. Rekao je samo da je puno pio i da se ničeg ne sjeća. Ali već sutradan je 41-godišnjak iz skupine taj stan fiktivno prodao 33-godišnjaku koji se na njega i uknjižio, te je na Općinskom sudu u Zadru pokrenuo parnični postupak za iseljenje obitelji oštećenog iz stana navodeći kupoprodajni novčani iznos od 60.000 eura. Tek kad je 72-godišnjaku došao poziv na ročište za iseljenje iz stana, shvatio je da nije riječ o igri i da će sve to pod stare dane morati vraćati kroz parnične postupke. Dotad su mu stizali računi za pretplatničke ugovore, čak i ovrhe, ali on to nije prijavio policiji sve do sudskog poziva koji prethodi deložaciji. Slično, ali puno jeftinije, prošao je još jedan Zadranin. Njega su na prijevaru naveli da sklopi dva pretplatnička ugovora uz kupnju Samsung mobitela, ali on je nakon dva dana shvatio da ga varaju te je podnio prijavu.

Dolazila nam je policija

U mjestu u okolici Velike Gorice u koje su pripadnici kriminalne skupine doveli i omamili Zadranina (72), a zatim ga prisilili da potpiše kupoprodajni ugovor za stan, razgovarali smo s članovima obitelji osumnjičenog muškarca (41) i njegove bivše supruge (32). Potvrdili su nam da je u kući 41-godišnjaka bila policija te da su odnijeli hrpu dokumentacije. Tvrde da je mozak operacije bivša supruga te su nam potvrdili da je 41-godišnjak sad u zatvoru...