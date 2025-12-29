Uhićeni ubojice iz Vojvodine: Muškarca vezali za stup i mučili do smrti

Okrutno ubojstvo u Vojvodini na jednom imanju u okolici Vrbasa u nedjelju oko 22 sata dobilo je svoju završnicu. Tijelo ubijenog pronađeno je u nedjelju oko 12 sati. Policija u munjevitoj akciji uhitila dvojicu osumnjičenih za ubojstvo na imanju Čobanski. Strašni su detalji istrage koji otkrivaju na koji način je žrtva mučena, te njenu borbu da sačuva život, prenosi Telegraf.rs.

Ono što je posebno zgrozilo i same istražitelje je stanje u kojem je tijelo nađeno - nesretnom čovjeku je lice potpuno smrskano do neprepoznatljivosti. Sumnja se da je smrt nastupila nakon višestrukih udaraca tupim, teškim predmetom, ali točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije.

Na mjestu zločina trenutačno vlada opsadno stanje. Jake snage policije blokirale su sve prilazne puteve imanju, a forenzičari pretražuju svaki pedalj terena. Provjeravaju se snimke kamera i bazne stanice mobilne telefonije.

Identitet žrtve se još uvijek utvrđuje, a provjeravaju se i prijave nestalih u posljednjih 24 sata na teritoriji cijele Vojvodine.

Iako je žrtva zatečena u stanju neprepoznatljivosti, s unakaženim licem i glavom umotanom u foliju, istražitelji su na mjestu zločina pronašli dokaz nadljudske borbe. Tijelo muškarca je pronađeno zavezano za stup. Vezanog su ga mučili i zvjerski ubili. Dok je bio vezan za stup, nesretni čovjek je u gušenju petama kopao rupu u zemlji, pokušavajući se osloboditi.

- To je bio njegov posljednji pokušaj da preživi. Dokaz koliku je torturu trpio i koliko je želio pobjeći. Nažalost, ozlijede glave i gušenje pod folijom bili su jači - navodi izvor blizak istrazi. Očevidom je utvrđeno da je motiv ovog zvjerstva novčani dug.