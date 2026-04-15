Obavijesti

News

Komentari 1
DETALJI KRVAVOG POHODA

Uhićeni za ubojstvo u Šestinama navršio 18 u zatvoru: Rekao je samo da ga je ubijeni napao

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Igora Šiban/PIXSELL; čitatelj 24sata

Uhićeni maloljetnik je u istražnom zatvoru postao mlađi punoljetnik, a izvori iz pravosuđa kažu da ima podeblji dosje u BiH. U Hrvatsku je, prema informacijama 24sata, stigao mjesec dana prije ubojstva

Još traje istraga ubojstva koje se dogodilo u nedjelju navečer u zagrebačkim Šestinama. Iz policije su priopćili da su i žrtva M.P. (22) i osumnjičeni (18) ilegalno boravili u Hrvatskoj. 24sata doznaje da je osumnjičeni iz BiH u Hrvatsku stigao mjesec dana prije ubojstva, i to navodno migrantskim putevima preko Save. Prema pisanju medija iz BiH, u srijedu je napunio 18 godina.

Žrtva je iz Banja Luke, a uhićeni, kako pišu tamošnji mediji, je rođen u Gradišci no u zadnje vrijeme živi u Laktašima. Poznaju se od prije, a osumnjičeni je i ranije osuđivan za kaznena djela iz domene ilegalnog prijevoza migranata iz BiH u Hrvatsku. Pokušali smo doznati i kako je moguće da mu roditelji nisu znali gdje je. Izvori iz pravosudnih krugova za 24sata kažu da već duže s njima nema kontakta.

I dalje se brani šutnjom, a neslužbeno doznajemo da je bio voljan reći samo da su se posvađali i da je tijekom svađe ubijeni prvo njega napao. No je li to istina još nije potvrđeno, sve bi se trebalo saznati kad policija dovrši istragu. On je trenutno u istražnom zatvoru kojeg mu je odredila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela. 

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je maloljetnik 12. travnja 2026. godine, između 8.15 i 15.05 sati, tijekom boravka s 22-godišnjakom u obiteljskoj kući u Zagrebu na Šestinskom trgu, s namjerom da ga usmrti, iz vatrenog oružja ispalio najmanje tri hica, od kojih su ga dva hica pogodila. Od posljedica ranjavanja 22-godišnjak je na mjestu događaja preminuo. Nakon počinjenog ubojstva osumnjičeni maloljetnik je napustio mjesto događaja. Istoga dana oko 21.45 sati policijski su službenici na ulici uočili maloljetnog državljanina Bosne i Hercegovine koji je svojim ponašanjem izazvao sumnju. Daljnjim postupanjem i operativnim radom policija je došla do informacija o mogućem teškom kaznenom djelu. Provjerom navoda da je u jutarnjim satima u kući na području Šestina usmrćen muškarac, policijski su službenici dolaskom na adresu zaista pronašli tijelo. Maloljetnik je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje - obavijestili su iz policije. 

Navodno je prilikom legitimacije samo izustio 'Ubio sam nekoga'. Kako smo već pisali, dva metka koja je ispalio su pogodila žrtvu u glavu i prsa. Sam pištolj još uvijek nije pronađen. Jutarnji list piše da su ubijenog u rodnom gradu zvali 'Riđi', a kako doznajemo, i on je bio poznat policiji Bosne i Hercegovine.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026