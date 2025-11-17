Uhićenja po nalogu Uskoka na području Zagreba, u fokusu im je jedna osoba, radi se o drogi

Uskok je ponovno u akciji! Kako su priopćili, uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka.

Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je u sastavu zločinačkog udruženja počinila kazneno djelo iz oblasti kriminaliteta droga.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Iz zagrebačke policije izvijestili su da su policijski službenici PU zagrebačke u koordinaciji s USKOK-om započeli jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sustavu zločinačkog udruženja.



Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćena je jedna osoba čije je uhićenje u tijeku kao i provođenje hitnih dokaznih radnji.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena osoba će biti predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Index doznaje da je zbog droge uhićen jedan državljanin Crne Gore kojeg se povezuje sa zlouporabom kokaina i marihuane, a čija su dva osumnjičena suradnika ranije uhićena i pritvorena.

