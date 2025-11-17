Obavijesti

News

Komentari 2
NOVA AKCIJA

Uhićenja po nalogu Uskoka na području Zagreba, u fokusu im je jedna osoba, radi se o drogi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićenja po nalogu Uskoka na području Zagreba, u fokusu im je jedna osoba, radi se o drogi
Foto: 24sata

Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi zagrebačka policija. U fokusu istražitelja je osoba za koju sumnjaju da se u zločinačkom udruženju bavila kriminalitetom droga

Uskok je ponovno u akciji! Kako su priopćili, uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka.

Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je u sastavu zločinačkog udruženja počinila kazneno djelo iz oblasti kriminaliteta droga.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Iz zagrebačke policije izvijestili su da su policijski službenici PU zagrebačke u koordinaciji s USKOK-om započeli jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sustavu zločinačkog udruženja.
 
Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćena je jedna osoba čije je uhićenje u tijeku kao i  provođenje hitnih dokaznih radnji.
 
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena osoba će biti predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Index doznaje da je zbog droge uhićen jedan državljanin Crne Gore kojeg se povezuje sa zlouporabom kokaina i marihuane, a čija su dva osumnjičena suradnika ranije uhićena i pritvorena.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'
DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA

Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

Bježala je od ubojice od autobusne stanice te je uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i ubio ju je. BiH mediji pišu da joj je i ranije prijetio. Nedavno je nabavio pištolj
Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'
SRBIJI PRIJETI ENERGETSKI KOLAPS

Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

"Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje", rekao je Aleksandar Vučić danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025